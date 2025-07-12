Минобороны отчиталось о сбитых дронах в Ростовской области и на Кубани

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Военные минувшей ночью сбили три беспилотника в Ростовской области и один в Краснодарском крае. Также дроны обезврежены над Азовским и Черным морями.

Как писал "Кавказский узел", минувшей ночью военные уничтожили БПЛА в Ростовской области, сообщил врио губернатора Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Один беспилотник уничтожен или несколько, чиновник не уточнил.

Минувшей ночью три беспилотника были сбиты в Ростовской области, один - в Краснодарском крае, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, всего за ночь военные уничтожили и перехватили 33 беспилотника, в том числе один над акваторией Азовского моря и пять - над акваторией Черного моря. Остальные беспилотники обезврежены над территориями Брянской, Курской, Воронежской областей и Крыма.

Оперштаб Краснодарского края в своем телеграм-канале не сообщил об атаке беспилотников.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Ростовской области в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В Новороссийске 3 мая в результате атаки дронов были повреждены жилые дома, ранения получили трое взрослых и двое детей. Власти сообщили, что повреждения во время атаки получили 192 квартиры, шесть квартир разрушены.