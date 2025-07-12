Беспилотник сбит в Ростовской области

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Военные сбили в Миллеровском районе как минимум один беспилотник, запущенный со стороны Украины.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 11 июля военные сбили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины. Один дрон был сбит в Тарасовском районе, другой в Таганроге.

Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Миллеровском районе, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.

"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в 06.55 мск. Один беспилотник уничтожен или несколько, Слюсарь не уточнил.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Миллеровского района в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселом поврежден дом.