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07:55, 11 июля 2025

Военные рапортовали о двух сбитых дронах в Ростовской области

БПЛА в небе. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Минувшей ночью военные сбили в Ростовской области два беспилотника, запущенных со стороны Украины. Еще четыре дрона уничтожены над акваторией Черного моря.

Как писал "Кавказский узел", военные уничтожили БПЛА в Тарасовском районе, сообщил сегодня врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь. По его данным, пострадавших и разрушений нет. Один беспилотник уничтожен или несколько, чиновник не уточнил.

В Ростовской области минувшей ночью сбиты два беспилотника, запущенных со стороны Украины, сообщило в своем телеграм-канале Минобороны.

Согласно публикации, с 23.00 мск 10 июля до 7.00 мск был перехвачен и уничтожен 151 беспилотник самолетного типа над территориями 11 регионов, включая Крым, а также четыре дрона - над акваторией Черного моря.

В свою очередь Юрий Слюсарь в 07.35 мск дополнил свою публикацию, сообщив, что "с 06:27 до 7:10 успешно отражена атака БПЛА в Таганроге".

"Пострадавших и последствий на земле, предварительно, нет", - написал он.

Напомним, в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Миллеровского района в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.

В ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселом поврежден дом.

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Автор: "Кавказский узел"

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