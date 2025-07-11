Беспилотник сбит в Ростовской области
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В Тарасовском районе военные уничтожили по меньшей мере один беспилотник, запущенный со стороны Украины.
Минувшей ночью силы противовоздушной обороны уничтожили БПЛА в Тарасовском районе, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.
"Предварительно, пострадавших и разрушений на земле нет", - написал он в 05.35 мск. Один беспилотник уничтожен или несколько, чиновник не уточнил.
"Кавказский узел" писал также, что в ночь на 4 июля в поселке Долотинка Миллеровского района в результате атаки беспилотника обрушилась плита перекрытия в двухэтажном восьмиквартирном доме, погибла пенсионерка. В Азове взрывом беспилотника были повреждены стекла в многоквартирном доме, где проживают 120 человек. Всего в ту ночь в Ростовской области были повреждены более 20 жилых домов и три социальных объекта.
В ночь на 1 июля беспилотники были сбиты в Ростове-на-Дону, Таганроге, Новошахтинске, а также в Миллеровском, Мясниковском, Аксайском, Неклиновском и Матвеево-Курганском районах Ростовской области. В Таганроге в многоквартирном доме были разбиты окна и повреждены припаркованные автомобили, а в хуторе Веселом поврежден дом.
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