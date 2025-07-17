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13:44, 17 июля 2025

Джумаев освободился из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев отбыл полный срок заключения по делу о нападении на силовика и вышел из колонии в Тамбовской области.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года стало известно, что Сайд-Мухаммад Джумаев переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). Его родственники высказали мнение, что эту меру к Джумаеву сотрудники колонии применили специально, чтобы сорвать свидание с матерью. В феврале того же года Джумаев повторно был помещен в штрафной изолятор. После этого дисциплинарная комиссия решила перевести Джумаева на строгие условия содержания (СУС), что исключает возможность условно-досрочного освобождения, сообщили родственники осужденного. Правозащитники 10 марта 2024 года сообщили, что Джумаеву ужесточены условия в колонии, он был переведен в единое помещение камерного типа (ЕПКТ). Близкий к семье осужденного источник сообщил, что родные не хотят обжаловать перевод в единое помещение камерного типа или добиваться условно-досрочного освобождения, так как уверены в бесперспективности этого.

19 августа 2021 года Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, был приговорен к пяти годам колонии за применение насилия к представителю власти. В 2022 году Мосгорсуд, а затем и кассационный суд утвердили приговор.

Из колонии в Тамбовской области освободился политзаключённый Сайд-Мухаммад Джумаев. Сайд-Мухаммада на выходе из колонии встретили 20 родственников. Мама, увидев освободившегося сына, бросилась его крепко обнимать, сообщило сегодня RusNews.

Джумаев поблагодарил всех писавших ему за поддержку и подтвердил, что важно писать письма политзаключённым: «Всем, кто поддерживал, писал — благодарю! Всё это мне помогало!».

Напомним, суд признал Джумаева виновным в том, что 23 января 2021 года тот вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального. По версии обвинения, Джумаев нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому.

После инцидента в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов призвал Джумаева сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Рамзан Кадыров 2 февраля 2021 года обрушился на Джумаева с резкой критикой, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после инцидента. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал тогда адвокат Заурбек Садаханов.

Подробнее о деле Джумаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

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Автор: "Кавказский узел"

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