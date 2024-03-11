Джумаеву ужесточены условия содержания в колонии

11 марта 2024, 00:48

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Уроженец Чечни Сайд-Мухаммад Джумаев, осужденный за избиение силовиков на протестной акции, переведен в единое помещение камерного типа, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", 31 января 2023 года стало известно, что Сайд-Мухаммад Джумаев переведен в штрафной изолятор (ШИЗО). Его родственники высказали мнение, что эту меру к Джумаеву сотрудники колонии применили специально, чтобы сорвать свидание с матерью. В феврале того же года Джумаев повторно был помещен в штрафной изолятор. После этого дисциплинарная комиссия решила перевести Джумаева на строгие условия содержания (СУС), что исключает возможность условно-досрочного освобождения, сообщили родственники осужденного.

19 августа 2021 года Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, был приговорен к пяти годам колонии за применение насилия к представителю власти. В 2022 году Мосгорсуд, а затем и кассационный суд утвердили приговор.

Сайд-Мухаммада Джумаева перевели в единое помещение камерного типа (ЕПКТ), сообщает сегодня в своем телеграм-канале правозащитный проект "ОВД-Инфо"*. "Джумаев отбывал наказание в ИК-3 Тамбовской области. Там его несколько раз отправляли в ШИЗО, в том числе накануне свиданий с родственниками, а в прошлом году перевели на строгие условия содержания", - говорится в публикации.

Напомним, суд признал Джумаева виновным в том, что 23 января 2021 года тот вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку Алексея Навального. По версии обвинения, Джумаев нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому.

После инцидента в соцсетях был опубликован видеоролик, на котором молодой чеченец бьет силовиков руками и ногами, а те отбиваются дубинками, после чего молодому человеку удается уйти. Советник Кадырова Адам Делимханов призвал Джумаева сдаться и отречься от оппозиции, пообещав взамен, что глава Чечни поможет ему решить проблемы с законом.

Рамзан Кадыров 2 февраля 2021 года обрушился на Джумаева с резкой критикой, заявив, что тот навредил народу Чечни и поступил не по-мужски, скрываясь от силовиков после инцидента. Чеченские власти стараются опорочить Джумаева, потому что он не пошел на сделку с ними, указал тогда адвокат Заурбек Садаханов.

Подробнее о деле Джумаева можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Казус Джумаева: между Кадыровым и Навальным".

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