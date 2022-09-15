Кассационный суд утвердил приговор Джумаеву

15 сентября 2022, 21:12

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд не нашел нарушений в деле уроженца Чечни Сайд-Мухаммада Джумаева, которого приговорили к пяти годам колонии за насилие в отношении силовиков на митинге в Москве. Приговор оставлен в силе.

Как писал "Кавказский узел", Микаил Мархиев, больше известный под своим прошлым именем Сайд-Мухаммад Джумаев, 19 августа 2021 года был приговорен к пяти годам колонии. Суд в Москве признал его виновным в том, что 23 января 2021 года он вступил в противоборство с силовиками на акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального*. 21 февраля 2022 года Мосгорсуд оставил приговор без изменений. 24 февраля стало известно, что Джумаева перевели из следственного изолятора Уфы в Белорецк, а в мае тетя осужденного сообщила, что племянника этапировали в колонию №2 города Покрова Владимирской области, где отбывает наказание Алексей Навальный*. 24 июля стало известно, что Джумаев подал кассационную жалобу на приговор.

На видео, опубликованном в конце января 2021 года в соцсетях, Джумаев отбивается от дубинок силовиков. Сама драка заняла всего 20 секунд, она началась с того, что Джумаев бросился на группу силовиков, которые шли разгонять протестующих. Под ударами силовиков он сначала отступал к митингующим, защищаясь руками и один раз замахнувшись ногой. Затем его сбили на асфальт, и Джумаев скрылся в толпе. По версии обвинения, Джумаев на митинге за Навального* нанес множество ударов двум омоновцам и полицейскому. Следком вменил ему применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ).

Сегодня рассматривалась кассационная жалоба на приговор Сайд-Муххамада Джумаева. сообщила его тетя на своей странице в Instagram** larisa_liza_.

"Главная задача кассационной жалобы — оспорить решение суда с точки зрения законности и правильности толкования законодательных норм. Если судом были допущены ошибки процессуального характера, то обжалование прошлого решения с помощью кассации состоится, и жалобу удовлетворят. Таких ошибок в нашем деле было предостаточно!

Но суд решил, что приговор отмене не подлежит", - написала она.

Жалоба поступила во Второй кассационный суд общей юрисдикции 28 июля, сегодня состоялось единственное заседание суда, следует из карточки дела на сайте суда.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента. Организация также признана судом экстремистской и запрещена на территории России. Штабы Навального* признаны экстремистскими организациями, по решению суда их деятельность прекращена. 25 января Росфинмониторинг внес Алексея Навального в реестр экстремистов и террористов.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.