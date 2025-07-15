Авторханова заявила о пребывании в безопасном месте

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Сбежавшая из Чечни Лейла Авторханова не собирается возвращаться Россию, о чем сообщила родственникам.

Как писал "Кавказский узел", уроженка Чечни Авторханова, сбежавшая от домашнего насилия и найденная родственниками в Тбилиси, покинула отдел полиции после того, как дала показания и ответила на вопросы полицейских. Девушка несколько месяцев жила и работала в Грузии. Однако родственники угрожали ее друзьям и знакомым и заявляли, что вернут девушку на родину.

Лаура Авторханова записала видео, из которого следует, что она находится в безопасности, ролик были опубликован сегодня в телеграм-канале правозащитной группы "Марем». «Я жива-здорова... Я в безопасном месте. Прошу не писать гадости в сторону моих родственников, моей семьи, родителей», - говорит на видео сама Авторханова

Она также поблагодарила друзей, правозащитников, журналистов и адвоката, а также всех тех, кто распространял информацию, и кто приехал к отделу полиции в Тбилиси, чтобы поддержать ее.

Ранее Лаура приехала в полицию, пообещав родственникам, что напишет заявление о добровольном желании вернуться в Россию. Правозащитники предполагали, что это решение девушка приняла под давлением.

«Сейчас девушка не готова говорить о дальнейших планах. Она также подчеркнула, что не собиралась писать заявление о возвращении в Россию, о чем сообщила родственникам, и в дальнейшем по-прежнему не хочет возвращаться в страну», - говорится в посте в телеграм-канале, при этом в самом ролике эти слова не приводятся.

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе. Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".