Правозащитники призвали полицию Грузии защитить Лауру Авторханову

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Лаура Авторханова пришла в отдел полиции, чтобы написать заявление о добровольном выезде из Грузии, у отдела полиции собираются люди. Полиция должна предоставить ей защиту и не допустить давления родных из Чечни, заявили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", Лауру Авторханову, сбежавшую из Чечни от домашнего насилия, родственники нашли в Грузии. Они избили сотрудника шелтера, который пытался помочь ей, и, вероятно, везут девушку в Россию, сообщили правозащитники.

Лауру опрашивают сотрудники полиции, сообщила Кризисная группа СК SOS*. Сама девушка связалась с правозащитниками "Марем" и попросила удалить все посты о ней, потому что родственники обещали, что в таком случае позволят ей остаться в Грузии и не будут забирать насильно обратно в Россию.

В отдел Лаура зашла одна, говорится в другой публикации. У отдела полиции начали собираться неравнодушные люди, приехавшие поддержать Лауру и активистов, которые сейчас находятся внутри отдела полиции.

Лаура уже несколько месяцев живет в Грузии, работает и строит новую жизнь. Однако родственники угрожали ее друзьям и знакомым, контакты которых могли найти, и заявляли, что вернут девушку домой в любом случае.

Лаура вышла на связь и заявила, что едет в полицию, чтобы написать заявление о том, что она добровольно хочет покинуть территорию Грузии и отправиться обратно в Россию, сообщила сегодня ранее правозащитная группа "Марем". Правозащитники полагают, что это решение девушка приняла под давлением.

"Мы надеемся, что в полиции с ней хотя бы поговорят отдельно от родственников и предоставят защиту. Недопустимо, чтобы девушка писала какие-либо заявления, когда рядом с ней находятся те, от кого она просила ее защищать" - прокомментировала Кризисная группа СK SOS*. Родственники просто хотят избежать проблем на границе, поэтому вынуждают девушку написать соответствующее заявление, уверены они.

"Кавказский узел" также писал, что в Подмосковье захоронены останки Кристины Коковой, которая жаловалась на семейное насилие после переезда к мужу в Чечню, и была убита. Бывший свекор женщины, признавшийся в убийстве, находится в зоне военной операции.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Напомним, в декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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