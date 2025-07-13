Родственники нашли в Тбилиси сбежавшую из Чечни от домашнего насилия девушку

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Лауру Авторханову, сбежавшую из Чечни от домашнего насилия, родственники нашли в Грузии. Они избили сотрудника шелтера, который пытался помочь ей, и вероятно везут девушку в Россию, сообщили правозащитники.

Сегодня в Тбилиси похитили Лауру Авторханову — чеченку, которая бежала от домашнего насилия, сообщила правозащитная группа "Марем".

Девушка успела сообщить, что ее нашли и прислать геолокацию сотруднику грузинского шелтера, в котором она жила. Когда сотрудник вместе с друзьями приехал в кафе по геолокации, то обнаружил Лауру в компании сестры и пяти чеченцев, которые напали на него и избили. Саму Лауру забрали — вероятно, ее везут обратно в Россию.

При этом родственники уже пытались найти Лауру в Грузии и угрожали ее друзьям, а также написали заявление в полицию. После этого Лаура вместе с адвокатом сходила в полицейский участок и снялась с розыска. По словам самой девушки, в полиции ей выписали охранный ордер и обещали, что в случае въезда родственников в Грузию ее об этом проинформируют.

Дома Лаура подвергалась домашнего насилию со стороны родственников, ее передвижения контролировали и требовали отдавать все заработанные деньги.

Подвергшийся нападению сотрудник шелтера уже в отделе полиции и написал заявление. Но, по его словам, сотрудников полиции больше интересует дело о побоях, а о похищении девушки они не спрашивают и никаких действий, по-видимому, предпринимать не собираются.

Лаура перед своим побегом, где объяснила, что ушла добровольно, и попросила не искать ее, говорится в публикации.

"Кавказский узел" также писал, что в Подмосковье захоронены останки Кристины Коковой, которая жаловалась на семейное насилие после переезда к мужу в Чечню и была убита. Бывший свекор женщины, признавшийся в убийстве, находится в зоне военной операции.

Уроженка Чечни Седа Сулейманова в августе 2023 года была задержана в Санкт-Петербурге и против воли увезена к родственникам в Чечню. После этого от нее не поступало никаких сообщений. Ее друзья и правозащитники опасаются, что она стала жертвой так называемого "убийства чести", говорится в справке "Кавказского узла" "Похищение Седы Сулеймановой".

Напомним, в декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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