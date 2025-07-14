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07:01, 14 июля 2025

Лаура Авторханова покинула отдел полиции в Тбилиси

Лаура Авторханова. Фото из телеграм-канала правозащитной группы "Марем" https://t.me/marem_group/1196

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженка Чечни Лаура Авторханова, сбежавшая от домашнего насилия и найденная родственниками в Тбилиси, вышла из отдела полиции и направилась в безопасное место. Она сообщила правозащитникам, что не собирается возвращаться на родину.

Как писал "Кавказский узел", 13 июля Лауру Авторханову, сбежавшую из Чечни от домашнего насилия, родственники нашли в Тбилиси. Они избили сотрудника шелтера, который пытался помочь ей. Позднее Лаура приехала в полицию, чтобы написать заявление о том, что она добровольно хочет покинуть территорию Грузии и вернуться в Россию. Правозащитники предположили, что это решение девушка приняла под давлением.

По данным правозащитников, Лаура Авторханова уже несколько месяцев живет и работает в Грузии. Однако родственники угрожали ее друзьям и знакомым, контакты которых могли найти, и заявляли, что вернут девушку в любом случае.

Лаура Авторханова покинула отдел полиции после того, как дала показания и ответила на вопросы полицейских. Теперь она "на свободе и в безопасности", сообщила в 05.33 мск в своем телеграм-канале Кризисная группа СК SOS (включена Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Лаура направляется в безопасное место, где сможет отдохнуть

"В полиции также намереваются выяснить, как родственники, на которых выписан охранный ордер, могли оказаться в Грузии рядом с Лаурой. Сейчас Лаура направляется в безопасное место, где сможет отдохнуть после тяжелой ночи", - говорится в публикации.

О том, что девушка покинула отдел полиции, сообщила в 05.34 мск в своем телеграм-канале и правозащитная группа "Марем". "Только что Лаура вышла из отдела полиции, где она давала показания и отвечала на вопросы полицейских. Сейчас Лаура направляется в безопасное место", - говорится в публикации.

Двумя часами ранее "Марем" сообщила подробности пребывания Авторхановой в отделе полиции. "Лаура общается с сотрудниками полиции вместе с адвокатом - со слов самих сотрудников полиции, девушке сейчас ничего не угрожает, родственников рядом с ней нет. До этого она разговаривала по телефону с родителями, которые заверили ее, что никто не будет насильно вывозить ее из Грузии", - говорится в сообщении.

В разговоре с нами Лаура сказала, что не собирается возвращаться в Россию

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Правозащитницы сочли реальной угрозу для сбежавшей из Ингушетии девушки
Заявления девушек, сбежавших из регионов Северного Кавказа, об угрозе со стороны их родственников зачастую имеют под собой веские основания, а возвращение беглянок домой почти всегда приводит к их дальнейшей дискриминации сообществом.

Перед этим правозащитники сообщили, что в отделе также находятся активисты, которых избили приехавшие за Лаурой выходцы из Чечни. "Где находятся ее родственники, мы не знаем, но в отделе полиции их нет. В разговоре с нами Лаура сказала, что не собирается возвращаться в Россию", - отмечается в публикации.

Проблема семейного насилия в Чечне, Ингушетии и Дагестане охватывает женщин разных возрастов, но бежать от него в основном стараются молодые женщины до 30 лет, указали в 2023 году правозащитники команды Ad Rem. Проблема эвакуации жертв домашнего насилия наиболее остра в этих регионах, поскольку там власти и силовики принимают сторону семейных агрессоров. Для жертв домашнего насилия побег зачастую становится единственной возможностью сохранить жизнь.

В декабре 2023 года президент Центра исследования глобальных вопросов современности и региональных проблем "Кавказ. Мир. Развитие" Саида Сиражудинова опубликовала доклад "Домашнее насилие на Северном Кавказе: отчет по результатам мониторинга ситуации в регионе и анализа судебной практики". Согласно отчету, в Чечне "убийства чести" - доминирующий мотив, по которому совершаются убийства женщин.

Женщины, чье поведение родственники сочли позором для рода, могут стать жертвами "убийств чести" на Кавказе.  Эти убийства совершают сами родственники, чаще всего отец или брат, говорится в справке "Кавказского узла" "Убийства чести" на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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