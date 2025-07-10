Участие комитета ООН в деле Мовлаева ограничено рекомендательным характером

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На Казахстан не распространяется юрисдикция ЕСПЧ, тогда как власти страны будут сами решать, выполнять ли решения Комитета ООН по правам человека по делу об экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию.

Как писал "Кавказский узел", процесс экстрадиции уроженца Чечни Мансура Мовлаева в Россию остановлен до рассмотрения Казахстаном его запроса об убежище. Срок рассмотрения ходатайства Мовлаева истекает в конце июля.

В мае Мансур Мовлаев был задержан в Казахстане по розыскному заданию от ОМВД Шалинского района Чечни. Суд отправил задержанного под экстрадиционный арест на 40 суток до получения официального запроса России на экстрадицию. 21 мая Мовлаев получил статус искателя убежища. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана он попросил о помощи, чтобы не допустить его выдачи в Россию. Генпрокуратура России заверила казахстанских коллег в отсутствии политических мотивов преследования Мансура Мовлаева, пыток и жестокого обращения в случае экстрадиции.

Адвокат Мовлаева и член Коалиции НПО против пыток в Казахстане Мурат Адам отметил, что повлиять на решение казахских властей об экстрадиции международные организации могут только в «рекомендательном порядке», хотя защита предала сведения о деле Мовлаева в Комитет по правам человека ООН.

«Эти вопросы, соответственно, будут в дальнейшем прорабатываться в рабочем порядке определенными специальными докладчиками комитета», - рассказал он.

Комментируя заявление Генеральной прокуратуры РФ о том, что в деле Мовлаева отсутствует политическая подоплека, Адам заметил, что эти заявления не повлияют на ход дела. «Они пишут одно и то же, мы уже прекрасно знаем, какой у них шаблон ответов», - подчеркнул он, отметив, что у защиты есть достаточно доказательств того, что Мовлаева при экстрадиции в Россию ожидает угрозы здоровью и жизни. Однако более подробно о составе доказательств он говорить отказался, сославшись на адвокатскую тайну.

Также адвокат подчеркнул, что в случае отказа в предоставлении убежища у защиты есть возможность обжалования этого решения.

Ранее адвокаты уроженца Чечни Мансура Мовлаева сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность, но после того как в учреждение поступил подозреваемый в убийстве ингуш, угроза для Мовлаева возникла и там.

Мурат Адам рассказал, что по заявлению защиты в СИЗО, где содержится Мовлаев, была проведена проверка относительно угроз в его адрес. «Ему обеспечили меры безопасности, поэтому угрозы со стороны других заключенных на сегодня нет. Кроме того, у Мовлаева никаких жалоб на условия содержания и давление на него не имеется», - отметил он корреспонденту «Кавказского узла».

остается только Комитет ООН по правам человека

Поскольку Казахстан не является членом Совета Европы, то на него не распространяется юрисдикция ЕСПЧ с его обеспечительными мерами по запрету экстрадиции, которые «могут приниматься мгновенно по судебным меркам», отметила глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*.

«Таким образом остается только Комитет ООН по правам человека, но его решения принимаются медленнее и носят рекомендательный характер, когда государство само решает, будет оно их выполнять или нет», - заявила Ганнушкина.

В целом у Мансура Мовлаева есть значительные шансы получить политическое убежище в Казахстане, поскольку там «дело с институтом убежища лучше, чем в России», считает правозащитница.

Во время учебы в университете Мансур Мовлаев помогал чеченскому оппозиционному движению "Адат" (организация признана экстремистской, ее деятельность запрещена в России) информацией о похищенных людях. В 2020 году Мовлаев был осужден в России на два года лишения свободы по обвинению в незаконном обороте наркотиков. Он сообщил адвокатам, что следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков, а сесть в тюрьму он должен был в любом случае. В 2022 году Мовлаев освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и в январе 2023 года смог нелегальным способом добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

В августе 2023 года силовики в Киргизии задержали Мовлаева, объявленного в России в розыск по делу о финансировании экстремистской деятельности. 4 октября 2023 года суд в Бишкеке приговорил Мовлаева к шести месяцам колонии и последующему выдворению из страны. В октябре 2024 года Мансур Мовлаев заявил о похищении родственников силовиками в Чечне.

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