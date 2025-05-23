Адвокаты выразили опасения за жизнь Мансура Мовлаева

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Казахстанские адвокаты, которые защищают уроженца Чечни Мансура Мовлаева сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за безопасность. Процедура предоставления статуса беженца может занять до года.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году уроженец Чечни Мансур Мовлаев, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма, был задержан в Киргизии. Он отбыл в этой стране шестимесячный срок за незаконный переход границы. После освобождения в ноябре 2023 года Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину по постановлению суда. 14 мая выяснилось, что Мовлаева задержали в Казахстане. Суд в Казахстане арестовал его на 40 суток до получения официального запроса на экстрадицию. Мовлаев получил статус соискателя убежища в Казахстане. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана Мовлаев попросил о помощи и поддержке, чтобы не допустить его экстрадиции в Россию.

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегально добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

На пресс-конференции адвокаты Мансура Мовлаева рассказали, что сами попросили поместить его в СИЗО из опасений за его безопасность.

Они сообщили, что полтора года после того как Мовлаев прибыл в Казахстан, он оставался вне поля зрения силовиков. Он жил в Алматы под чужим именем, снимал комнату, занимался спортом, подрабатывал тренером в спортклубе и продавал спортивное питание, сообщило издание "Орда" в опубликованном сегодня отчете о пресс-конференции.

13 мая 2025 года казахстанские правоохранительные органы получили розыскное задание от МВД России по Шалинскому району Чечни в отношении Мансура Мовлаева. В тот же день алматинские полицейские задержали его на пятом этаже ТРЦ Esentai Mall. Адвокат Рена Керимова считает, что такая оперативность может быть связана с тем, что наводка поступила в нашу полицию напрямую от чеченских спецслужб. "Где гарантия, что их нет сейчас в Алматы? У меня большие сомнения, что Мансура выследили именно наши оперативники. Потому что в розыскном деле есть такой документ, называется "розыскное задание". Оно датировано 13 мая 2025 года. И его направил в наш департамент полиции начальник отдела МВД России по Шалинскому району Чеченской Республики господин Эльмурзаев. То есть в день, когда Мансур был задержан, в наш департамент полиции пришло такое розыскное задание. Я не знаю, совпадение это или нет, но всё-таки думаю, что, видимо, кто-то другой его выследил и узнал, где он тренируется", - рассказала адвокат на пресс-конференции.

По ее словам, адвокаты из алматинской коллегии сами обратились в следственный суд с просьбой поддержать ходатайство прокуратуры о помещении его под стражу в качестве меры пресечения. "Это, наверное, нонсенс, но мы были вынуждены обратиться с инициативой в следственном суде, чтобы суд поддержал ходатайство прокуратуры. И ему избрали эту меру пресечения - временное содержание под стражей. Мы исходили, конечно же, из соображений его безопасности. Потому что мы понимаем, что если его выпустят, то его скорее всего похитят, как это, с его слов, произошло в Киргизии", - сообщила адвокат.

По ее словам, можно предположить, что в Киргизии работали российские оперативники. "Из здания суда Мансур уехал на машине адвоката. И он рассказал, что видел, как за ними следовал автобус, в котором сидели люди в масках. Тогда он выскочил из машины и убежал, а позднее перешел границу и оказался в Казахстане", - сообщила она.

Адвокат добавила, что только здесь он узнал, что 1 августа 2022 года чеченские власти задержали его по подозрению в вымогательстве, говорится в публикации.

Адвокаты рассказали историю преследования Мовлаева

Преследование Мансура Мовлаева началось пять лет назад. В то время спортсмен родом из чеченского города Шали учился на третьем курсе университета и сотрудничал с оппозицией. Он помогал информацией о похищенных людях чеченскому оппозиционному движению "Адат"*, рассказал адвокат Мовлаева Мурат Адам.

"Я могу говорить только со слов Мансура. Он был недоволен коррупцией и тем, что происходит с Чечней. Его беспокоило, что постоянно пропадают люди, которые не согласны с действиями Рамзана Кадырова. Люди в форме забирают мужчин, всех недовольных за одно неправильное слово. За эту активную позицию его и преследовали", - привело слова Керимовой издание "Курсив. Медиа".

В 2020 году на Мансура Мовлаева завели уголовное дело. По словам активиста, следователи дали ему на "выбор" две статьи: хранение оружия или наркотиков. Сесть в тюрьму он должен был в любом случае."Он выбрал наркотики, хотя Мансур - профессиональный спортсмен, у него есть заслуги далеко за пределами Чечни. В итоге его приговорили к двум годам тюрьмы по статье "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств". Просидел в тюрьме полтора года", - сообщила она.

Мовлаев освободился по УДО в апреле 2022 года и уехал в Москву, так как опасался дальнейшего преследования в Чечне. Его задержали спустя два месяца. В конце июля парень вернулся на родину, чтобы пройти отметку у следователя. Но уже 1 августа силовики ворвались к Мовлаеву в дом. "Было около 10-15 человек. Среди них были как чеченцы, так и русские эфэсбэшники. Его забрали и поместили в нелегальную тюрьму. Он провел в этих бараках 10 дней, там его били и пытали. По его словам, людей держат в бараках за самые разные преступления, даже за нетрезвое вождение", - рассказала адвокат Мовлаева.

При экстрадиции Мансура Мовлаева из Казахстана в Россию по закону он будет доставлен в Чечню, в чем заинтересованы власти республики, подчеркнули правозащитники.

Кейс Мовлаева может стать прецедентом в Казахстане

Адвокат Елена Жигалёнок объяснила, на каком основании Мансура Мовлаева могут выдать, и в каких случаях Казахстан имеет право отказать. По её словам, запрос о выдаче поступил на основании Кишинёвской конвенции о правовой помощи. "В ней есть 66-я статья, прямо так и называется - обязанность выдачи. То есть государство обязано выдать гражданина другого государства, если он совершил преступление на его территории"», - отметила адвокат.

Однако она добавила, что в той же Конвенции есть 89-я статья, которая позволяет отказать в экстрадиции, если есть основания полагать, что человек подвергается преследованию по признаку расы, пола, вероисповедания, национальности или политических убеждений. "Если человеку предоставлено убежище, страна вправе отказать в выдаче. Это закреплено и в нашем Уголовно-процессуальном кодексе - в 590-й статье", - пояснила Жигалёнок.

Также Казахстан связан международными обязательствами, в том числе Конвенцией против пыток, и не может выдавать людей, если им грозит жестокое обращение или смертельная опасность.

Дело о предоставлении убежища рассматривает управление занятости и социальных программ Алматы. В ближайшее время сотрудник ведомства придёт к Мовлаеву в СИЗО, заполнит анкету и проведёт специальное интервью. Далее запросы направят в МВД и Комитет нацбезопасности. Затем будет созвана комиссия по присвоению статуса беженца, в которую входят представители акимата, прокуратуры, миграционной полиции и общественности. Именно она и примет решение. Вся процедура может занять до года. Если в статусе откажут, решение можно обжаловать в суде, затем в конституционной инстанции. И только после прохождения всех этих этапов Генеральная прокуратура будет рассматривать вопрос о выдаче Мовлаева российским властям. "Даже постановление о выдаче можно обжаловать в Верховном суде. На это даётся 10 дней. И только после окончательного решения возможна экстрадиция", - подчеркнула она.

Адвокаты Мансура Мовлаева привлекли к делу правозащитные организации и готовятся вынести его на международный уровень, включая Комитет ООН по правам человека. "С нами связалось Международное бюро по правам человека и соблюдению законности. Организация активно включилась в поддержку Мансура. Сегодня мы направили в СИЗО и прокуратуру ходатайства - просим выдать доверенность на их представителя. Он будет поднимать этот вопрос в Комитете ООН по правам человека", - проинформировала адвокат,

Если вопрос о статусе беженца будет решен положительно, адвокаты не исключают, что позже поставят вопрос о получении Мансуром Мовлаевым убежища в одной из стран Европы, где он будет в большей безопасности, сообщило издание "Республика".

Подобных прецедентов, по словам адвокатов, в Казахстане еще не было. Поэтому они хотят придать делу Мансура Мовлаева как можно большую огласку.

Адвокаты также сообщили, что работают по этому делу безвозмездно, а поддержку Мансуру Мовлаеву можно оказать передачами, говорится в публикации.

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