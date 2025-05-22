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18:49, 22 мая 2025

Власти Казахстана отреагировали на просьбу Мовлаева об убежище

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Уроженец Чечни Мансур Мовлаев получил статус лица, ищущего убежище в Казахстане. В обращении к чеченцам и жителям Казахстана Мовлаев попросил о помощи и поддержке, чтобы не допустить его экстрадиции в Россию.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году уроженец Чечни Мансур Мовлаев, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма, был задержан в Киргизии. Он отбыл в этой стране шестимесячный срок за незаконный переход границы. После освобождения в ноябре 2023 года Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину по постановлению суда. 14 мая выяснилось, что Мовлаева задержали в Казахстане. Суд в Казахстане арестовал его на 40 суток до получения официального запроса на экстрадицию, защита рассчитывает за это время подготовить документы для запроса политического убежища.  При экстрадиции Мансура Мовлаева из Казахстана в Россию по закону он будет доставлен в Чечню, в чем заинтересованы власти республики., подчеркнули правозащитники.

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегально добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

 Мансур Мовлаев получил статус лица, ищущего убежище в Казахстане, сообщило казахстанское издание kursiv.kz. "Видела своими глазами свидетельство лица, ищущего убежище в Казахстане. Документ на имя Мансура Мовлаева выдан 21 мая. То есть со вчерашнего дня начался процесс по присвоению Мансуру статуса беженца. Это отличная новость», — сообщила его адвокат Елена Жигаленок.

21 мая другой адвокат, представляющий интересы Мовлаева, распространил его обращение  к народу Чечни, а также народу Казахстана.

"Прошу Вашей всяческой поддержки, чтобы меня не экстрадировали в Чечню. Понимаю, что чеченцы, которые находятся на родине, не могут открыто поддержать меня, так как их тоже могут ожидать проблемы из-за этого. Поддержать публично могут только те чеченцы, которые живут за пределами СНГ. Прошу Вас не молчать и делать всё возможное для помощи", - заявил Мовлаев в обращении, рукописный текст которого опубликован на странцие адвоката в Instagram*.

Мовлаев обратился и к жителям Казахстана. "В тяжёлые дни для моего народа вы не остались в стороне, протянув руку помощи, спасли от гибели мой чеченский народ в 1944 году, мы это помним и благодарны вам. Сегодня, спустя столько лет, я — потомок того самого народа, который вы тогда спасли, вынужден просить Вас о помощи и поддержки у Вас! В 1944 году Вы спасли от гибели мой народ, а сегодня можете помочь спасти и мою жизнь", - заявил он.

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Автор: "Кавказский узел"

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