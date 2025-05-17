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14:55, 17 мая 2025

Правозащитники указали на заинтересованность властей Чечни в выдаче Мовлаева

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Власти Казахстана после получения запроса об экстрадиции Мансура Мовлаева должны провести проверку, а в случае запроса на убежище - дать по нему ответ. При экстрадиции Мансура Мовлаева из Казахстана в Россию по закону он будет доставлен в Чечню, в чем заинтересованы власти республики. 

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году уроженец Чечни Мансур Мовлаев, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма, был задержан в Киргизии. Он отбыл в этой стране шестимесячный срок за незаконный переход границы. После освобождения в ноябре 2023 года Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину по постановлению суда. 14 мая выяснилось, что Мовлаева задержали в Казахстане. Суд в Казахстане арестовал его на 40 суток до получения официального запроса на экстрадицию, защита рассчитывает за это время подготовить документы для запроса политического убежища.

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегально добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

Мансура Мовлаева  обвиняют   в хранении наркотиков и в экстремизме, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в чеченской правозащитной ассоциации "Вайфонд". "Мовлаев отрицает вину и утверждает, что дело сфабриковано и под ним скрывается политическое преследование диссидента", - отметили в организации.

В выдаче Мовлаева, вероятно, больше всего заинтересованы чеченские власти, полагает правозащитник Оюб Титиев. "Он ведь сбежал из-под стражи, а такой позор  трудно вынести",  - подчеркнул он.

Правозащитник Руслан Кутаев  предположил, что в выдаче Мовлаева могут быть заинтересованы  как чеченские власти, так и представители ФСБ, "которые пытаются достать его по сфабрикованному делу".

Комментируя  ситуацию с возможностью выдачи М.Мовлаева, адвокат Алексей Оболенец отметил,  что этот вопрос регулируется Кишиневской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, заключенной в 2002 году  и вступившей  силу на территории России в 2023 году. "Вопрос отказа в выдаче регулирует статья 89 конвенции. Согласно ей, человек не может быть выдан, если имеются веские основания полагать, что запрос о выдаче связан с преследованием лица по признаку расы, пола, вероисповедания, этнической принадлежности или политических убеждений, либо если по законодательству страны, где человек пребывает дело по этому обвинению не может быть возбуждено или приговор не может быть приведен в исполнение вследствие истечения срока давности, либо если человеку предоставлено убежище",  - отметил он.

Он добавил, что возможности  передачи Мовлаева в другой регион, кроме Чечни, нет. "Экстрадированный человек этапируется в тот регион, где было совершено  преступление, за которое его экстрадируют, и других вариантов нет", - заявил он. 

Если Мовлаев не обращался в Казахстане за политическим убежищем и не сообщал, что в России ему грозит опасность, то в этом случае  просто отказать в его экстрадиции России власти Казахстана не могут, подчеркнула глава комитета «Гражданское содействие»* Светлана Ганнушкина*. "Должна быть проведена проверка запроса об экстрадиции, чтобы убедиться, что то, в чем его обвиняют, является преступлением  в самом Казахстане. А если он обратится за политическим убежищем – должен быть рассмотрен его запрос на убежище", -  подчеркнула она.

По ее данным, если в Россию экстрадируют уроженца Чечни, то пограничники  задерживают человека, вызывают конвой из Чечни, и его везут в Чечню. "Как мне как-то сказали пограничники, есть устная договоренность о такого рода действиях", - заявила она. 

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Автор: Александр Степанов

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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