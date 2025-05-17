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04:14, 17 мая 2025

Мансур Мовлаев арестован на 40 суток

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд в Казахстане арестовал на 40 суток уроженца Чечни Мансура Мовлаева до получения официального запроса на экстрадицию, защита рассчитывает за это время подготовить документы для запроса политического убежища.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году уроженец Чечни Мансур Мовлаев, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма, был задержан в Киргизии. Он отбыл в этой стране шестимесячный срок за незаконный переход границы. После освобождения в ноябре 2023 года Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину по постановлению суда. 14 мая выяснилось, что Мовлаева задержали в Казахстане.

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегально добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

Мансуру Мовлаеву назначен экстрадиционный арест на 40 суток, пишет 16 мая казахское издание Orda.kz со ссылкой на адвоката Рену Керимову.

По словам другого адвоката Мовлаева Елены Жигаленок, 40-дневный арест - это временное задержание до поступления официального запроса на экстрадицию. На заседании суда Мовлаев заявил, что на свободе его жизни угрожает опасность. "Он прямо сказал, что быть на свободе сейчас опаснее - есть риск похищения и насильственного возвращения в Чечню", - приводит издание слова адвоката.

Керимова добавила, что за время, пока Мовлаев будет находиться под арестом, защита надеется подготовить документы для запроса политического убежища.

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Автор: "Кавказский узел"

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