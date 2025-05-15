Чеченские активисты встревожены судьбой задержанного в Алматы Мансура Мовлаева

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Уроженца Чечни Мансура Мовлаева задержали силовики в Казахстане. Выдача в Россию грозит Мовлаеву пытками, заявили чеченские активисты.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году уроженец Чечни Мансур Мовлаев, который объявлен в России в федеральный розыск по делу о финансировании экстремизма, был задержан в Киргизии. Он отбыл в этой стране шестимесячный срок за незаконный переход границы. После освобождения в ноябре 2023 года Мовлаев самостоятельно покинул Киргизию, чтобы избежать выдворения на родину по постановлению суда. Осенью 2024 года Мансур Мовлаев сообщил, что силовики похитили и подвергают пыткам двух его братьев, чтобы оказать на него давление.

В 2020 году Мовлаев был осужден в России на три года лишения свободы, в 2022 году освободился по УДО, но был задержан силовиками в Чечне и удерживался в нелегальной тюрьме. Оттуда он сбежал и смог нелегально добраться до Киргизии после того, как в отношении него было сфабриковано дело о финансировании экстремизма.

Чеченская правозащитная организация “Вайфонд” распространила сегодня сообщение об угрозе экстрадиции Мансура Мовлаева из Казахстана в Россию. Против Мовлаева в России выдвинуты обвинения, “не связанные с его политической позицией”, которые он сам называет сфабрикованными.

“В случае его передачи российским или чеченским структурам существует крайне высокая вероятность того, что он подвергнется пыткам, жестокому обращению и внесудебной казни. Риски для его жизни и здоровья не вызывают сомнений”, - говорится в сообщении Telegram-канала ассоциации.

Представители “Вайфонда” убеждены, что экстрадиция Мовлаева создает реальную угрозу его жизни. Они напомнили о судьбе Ясина Халидова, который был задержан на границе с Казахстаном, после чего исчез и, “по всей вероятности, был убит” в Чечне. “Передача Мовлаева российским властям станет грубым нарушением международных обязательств Казахстана в сфере прав человека”, - подчеркивается в сообщении организации.

О задержании Мансура Мовлаева в Казахстане стало известно вечером 14 мая. По словам знакомых, распространивших эту информацию, Мовлаев прислал сообщение о том, что его задержали, сутками ранее, вечером 13 мая, после чего связаться с ним знакомым не удалось. Основанием для задержания, по неофициальной информации источника в полиции Алматы, стал розыск Мовлаева в России 1 .

Оппозиционный властям Чечни блогер Тумсо Абдурахманов* также уверен, что Мовлаев в серьезной опасности. "Если парня выдадут России, его убьют!" - написал он в своем Telegram-канале, комментируя информацию о задержании земляка.

Один из чеченских оппозиционных Telegram-каналов, с которым ранее связывали Мовлаева, отметил, что он не выходил на связь с администрацией в течение последних двух месяцев, с марта. Депортация в Россию для Мовлаева означает "смертный приговор", указали представители канала.

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