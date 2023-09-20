Правозащитники признали политзаключенным Ясина Халидова

20 сентября 2023, 12:05

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Бывший сотрудник чеченской полиции и ОМОНа Ясин Халидов признан политическим заключенным Центром защиты прав человека "Мемориал".

Как сообщал "Кавказский узел", 20 мая 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов был задержан пограничниками на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники заявили, что Халидову в республике угрожает опасность. Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.

Бывшие сотрудники силовых структур, не имевшие доступа к гостайне, могут беспрепятственно выезжать из страны, на действующих силовиков могут распространяться ограничения в условиях военной операции на Украине, отметили опрошенные "Кавказским узлом" юристы.

Ясин Халидов пропал при попытке выехать в Казахстан после рассказа о фабрикации уголовных дел, участии в спецоперации на Украине и пытках, которым он подвергся после попытки уволиться, заявили правозащитники в релизе, опубликованном на сайте Центра защиты прав человека "Мемориал".

"Его преследуют за то, что он предал огласке данные о преступлениях чеченских силовиков. Мы считаем, что преследование Халидова нарушает его право на справедливое судебное разбирательство. Мы требуем немедленно освободить Ясина Халидова и прекратить его преследование", - заявили правозащитники.

Власти Чечни преследуют Халидова как «предателя». "Его жизнь под угрозой - если он вообще ещё жив", - говорится в релизе.

Представителей власти и силовиков, решившихся на побег из страны, подвергают остракизму, некоторые из них также сталкиваются с угрозой расправы со стороны бывших коллег, говорится в справке "Кавказского узла" "Главное о кавказских перебежчиках: как бегут из России представители власти".

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