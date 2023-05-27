27 мая 2023, 21:34
Адвокат подал жалобы на силовиков после задержания Ясина Халидова
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Сотрудники полиции Чечни не сообщили адвокатам о местонахождении Ясина Халидова, задержанного при попытке выехать в Казахстан. Адвокат Александр Немов подал жалобы в полицию, прокуратуру и управление ФСБ по Чечне в связи с исчезновением Халидова после задержания.
"Кавказский узел" писал, что 19-летний сотрудник полиции из Чечни Ясин Халидов задержан сотрудниками погранслужбы на автомобильном пункте пропуска Исилькуль в Омской области при попытке перехода российско-казахстанской границы. Ранее он попытался уволиться со службы, чтобы не возвращаться в зону СВО. Правозащитники убеждены, что Халидову в республике угрожает опасность.
Адвокаты Халидова Александр Немов и Александр Караваев приехали в Чечню 24 мая, однако они так и не смогли встретиться со своим подзащитным в МВД по Чечне им не предоставили информацию о его местонахождении. Адвокат Александр Немов подал жалобы на имя министра МВД по Чечне, прокурора Чеченской Республики и обратился в УФСБ России по Чечне в связи с похищением Ясина Халидова, его исчезновением и невозможностью реализовать право адвоката на защиту клиента, говорится в сегодняшней публикации "Новой газеты" "Как чеченские полицейские использовали ФСБ".
Сотрудник дежурной части МВД по Чечне, отказавшийся представиться, заявил, что Ясин Халидов не проходит по базе КУСП, то есть в отношении него не возбуждено уголовное дело, и он не находится в розыске как подозреваемый в совершении преступления, сообщила автор статьи Елена Милашина
"Получается, что неустановленные сотрудники чеченской полиции использовали разыскную систему МВД РФ для установления местонахождения и задержания Ясина Халидова без надлежащего законного основания, что может быть квалифицировано как превышение должностных полномочий. Кроме того, сотрудники погранслужбы ФСБ РФ и сотрудники полиции Исилькуля, и Омска были введены в заблуждение своими чеченскими коллегами и нарушили конституционные права Ясина Халидова, задержав его по ориентировке на розыск, размещенной в федеральной базе МВД РФ сотрудниками ОМВД по г. Шали без законных оснований", - пишет она.
Чеченский блогер Тумсо Абдурахманов также сообщил, что о судьбе Халидова ничего неизвестно. "Прошло уже шесть дней с момента задержания Ясина Халидова. Нет никакой официальной информации о том, где находится Халидов", - написал он в своем Telegram-канале 26 мая.
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Автор: "Кавказский узел"