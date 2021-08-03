В новом футбольном сезоне власти Чечни сохранили практику принудительного сбора болельщиков на матчи «Ахмата»

03 августа 2021, 04:24

В первом домашнем матче чемпионата России по футболу "Ахмат" проиграл "Сочи". Жители Чечни пожаловались на принуждение посетить игру команды.

2 августа в матче второго тура Российской премьер-лиги "Сочи" выиграл у "Ахмата" в гостевом матче 1:2. Счет был открыт на 26-й минуте благодаря автоголу Даниила Уткина, второй матч в ворота команды из Чечни забил на 59-й минуте Марко Дуганджич.

Хозяева отличились лишь на 86-й минуте - гол в ворот "Сочи" забил Габриэл Янку, информирует "Спорт-Экспресс".

В предыдущем туре "Ахмат" на выезде выиграл у "Крыльев Советов" с таким же счетом - 1:2.

Клуб из Грозного остается середняком российского чемпионата, считает комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново.

Громких, дорогих трансферов у «Ахмата» нет уже давно, отметил он. «За все последние годы самые громкий трансфер – это когда в «Ахмат» переходил тренер Рууд Гуллит. Но было это лет 10 назад. Имя знаковое. Но продержался он всего полгода. Что касается трат, то громких не припоминаю. Вообще, «Ахмат» - это «стабильный» клуб в России, то есть клуб, который не попадет в "небесную лигу" завтра, завтра не закончатся деньги и завтра не снимется с чемпионата», - сказал Дурново.

Сколько стоит содержание клуба и сколько стоят футболисты - остается загадкой, отметил он.

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В одной из школ Ачхой-Мартановского района в учительской помимо расписания занятий и внеклассных мероприятий с недавнего времени висит график проведения матчей футбольной команды «Ахмат». График только тех игр, которые должны проходить на главном стадионе Грозного. Напротив каждой даты – список тех учителей, которые должны поехать и поболеть за команду.

Грозненские бюджетники и студенты неоднократно жаловались на принуждение к посещению матчей "Ахмата" под страхом увольнения с работы или отчисления из вуза. На матчи принудительно свозят даже жителей районов, в том числе женщин, причем зачастую добираться по окончании матча домой им приходится самостоятельно.

Как сказала корреспонденту «Кавказского узла» сотрудница этого учебного заведения Румиса, раньше на автобусе отвозили на стадион учителей и старшеклассников. «Сейчас занятия в школах еще не начались, поэтому в список вынужденных болельщиков попадают не только педагоги, но и технички, электрики. Короче, те, кто в данный момент должен находиться в школе. Отвертеться, придумать причину, что мол, нужно дома быть срочно, не получается. Ведь график составлен заранее. Если сама не едешь, то нужно найти замену», - рассказала она.

По ее словам, в расчет не брали тот факт, что сотрудник образовательного учреждения не сделал прививку от ковида. На входе на стадион никто не требовал сертификат вакцинации. Тех, кто стоял на контроле, это не интересует, главное, чтобы трибуны были заполнены наполовину – в этом случае соблюдается правило: вместо 30 тысяч болельщиков на стадионе должно быть 15 тысяч.

Житель Грозного Муса фанатом футбола никогда не был. «Разве что за компанию с друзьями можно сходить на игру и то, если у «Ахмата» достойный соперник. Но сейчас в Грозном стоит жара несусветная, обещанной синоптиками прохлады как не было, так и нет. И никакой силой меня на стадион не загонишь. Но мою семью на этом матче достойно представляла моя жена. Она работает в одной государственной структуре, и их всех в добровольно-принудительном порядке отправили болеть за нашу команду. Моя супруга кроме фигурного катания никакой другой вид спорта не признает. Когда она позвонила и сказала, что ее вместе с другими сотрудниками отправляют на стадион, я поинтересовался, что она там будет делать. Оказывается, она в это время будет использовать с пользой для дела: уберет из телефона всякие ненужные СМС-ки, всякие цветочки-картиночки, которые ей сбрасывают все, кому не лень. Так что за время, отведенное на футбольный матч, моя жена основательно «почистит» свой телефон», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Вахида из села Шали, от каждой школы, согласно распоряжению местных властей, должны поехать на матч не менее четырех человек. «Больше можно, но не меньше. Много споров среди женщин – они категорически отказываются быть болельщиками. Потому что у каждой дома дел хватает: полить огород, накормить скотину, приготовить ужин, накормить детей-внуков. Притом жара отрицательно сказывается на здоровье женщин. Поэтому большая часть болельщиков среди шалинцев – мужчины. Хоть нас на каждый матч в Грозный отвозят на автобусе, так же мы возвращаемся домой, но такие вот мероприятия мало кому доставляют удовольствие», - признался он корреспонденту "Кавказского узла".