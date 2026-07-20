×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
04:59, 20 июля 2026

Ефрейтор из Прохладного убит в военной операции

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На Украине убит ефрейтор Мираби Хараев из Прохладного. С начала военной операции официально признаны убитыми не менее 442 бойцов из Кабардино-Балкарии.

Как информировал "Кавказский узел", на 19 июля власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 441 бойца из Кабардино-Балкарии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В зоне военной операции на Украине убит ефрейтор Мираби Хараев, сообщила на своей странице в соцсети "ВКонтакте" администрация Прохладного.

Таким образом, официально признаны убитыми в СВО не менее 442 бойцов из Кабардино-Балкарии. "Кавказскому узлу" известны имена 429 из них, о гибели еще 13 стало известно из отчета властей республики о выплатах семьям убитых в 2022 году.

Поддержку от государства семьям убитых бойцов не гарантируют ни госнаграды, ни мемориальные доски и выступления на "Первом канале", говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов.

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео через бот «Кавказского узла» в Telegram
Telegram-бот
Мобильная форма
Кнопка работает при установленном приложении Telegram. После перехода в бот, нажмите на «Запустить бота» и напишите нам. Для отправки фото и видео — нажмите на значок скрепки, выберите функцию «Файл», затем отметьте фото или видео в памяти устройства и нажмите «Отправить».
Новости
Казбек Коков дает интервью. Скриншот публикации https://www.instagram.com/goloskbr/reel/Da6AinnsOfQ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
10:59, 19 июля 2026
Отчет Кокова о росте бюджета вызвал критику жителей Кабардино-Балкарии
Спецоперация. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot
07:01, 19 июля 2026
Власти признали убитыми на Украине не менее 9450 бойцов с юга России
Военные на СВО. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:01, 19 июля 2026
Семеро бойцов из Кабардино-Балкарии убиты на Украине
11:51, 18 июля 2026
Высказывание в поддержку Украины привело жителя Чегемского района к штрафу
05:54, 18 июля 2026
Ефрейтор из Кабардино-Балкарии убит в военной операции
Персоналии
Каси Кек. Скриншот https://www.youtube.com/watch?v=oKmW6Dq9MY8
15:10, 17 июля 2026
Кик Касе Хамзетович
Апти Алаудинов. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru
13:51, 17 июля 2026
Апти Алаудинов
Мансур Мовлаев. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в ChatGPT
11:00, 17 июля 2026
Мовлаев Мансур Мовсарович
Справочник
Пляжи Анапы. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot Пляжи Анапы: открытые и опасные зоны

Предполагаемый "Маршрут Трампа". Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе ChatGPT. "Маршрут Трампа" (TRIPP): транспортный коридор через Армению

Рамзан Кадыров (слева), Роман Мурдиев, Мансур Солтаев. Фото https://chechnya.gov.ru/novosti/nachalas-pryamaya-liniya-glavy-chr-r-kadyrova-3/ и https://chechombudsman.ru Роман Мурдиев: подросток, за которого заступился Кадыров

Последние записи в блогах
Фото
19:19, 16 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
И хочется, и колется. Как в Южной Осетии относятся к открытию транзита в Грузию
Фото
17:49, 15 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Вдохнуть жизнь. Южная Осетия в мечтах
Фото
17:44, 10 июля 2026
Нальчик и соседи. Кавказ в поисках справедливости
Таможня добро не дает. О проблемах при пересечении границы в Верхнем Ларсе
Все блоги
Аналитика
13:13, 1 июля 2026
4 человека убиты и 8 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России во II квартале 2026 года
12:56, 1 июля 2026
В июне 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 8 жертв
Темы дня
Пикет в Ереване. Скриншот изображения – https://t.me/rusnews/88205
19 июля 2026, 13:58
Участники пикетов в Ереване потребовали освободить российских заключенных

Казбек Коков дает интервью. Скриншот публикации https://www.instagram.com/goloskbr/reel/Da6AinnsOfQ (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 10:59
Отчет Кокова о росте бюджета вызвал критику жителей Кабардино-Балкарии

Житель Дагестана приносит публичные извинения на камеру. Скриншот публикации https://www.instagram.com/reel/DayHgHHsaWI (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 09:00
Житель Дагестана извинился за оскорбление сотрудников ГИБДД

Подтопление на одной из улиц Махачкалы. Скриншот публикации https://www.instagram.com/tut.dagestan/reel/Da84SgAq5q9 (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)
19 июля 2026, 08:00
Махачкалинцы указали властям на нерешенную проблему с ливневками

Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Россиянка показала неприличный жест участникам шествия в Тбилиси.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Что с бензином на Юге России? Закрытые АЗС, спекулянты и кражи топлива.
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
Топливный кризис на юге России: очереди, дефицит и цены до 140р за литр
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
«Требуем администрацию»: жители Краснодара вышли на улицы из-за подтоплений
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Голодовка в СИЗО: дело блогера вызвало резонанс в Дагестане
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Выборы в Армении: будет ли мир с Азербайджаном?
Показать больше