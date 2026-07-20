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Кавказский узел

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00:59, 20 июля 2026

Жители дагестанского села попросили помощи в укреплении берегов реки

Река Сулак близ Султанянгиюрта. Стоп-кадр видео "Черновика" от 19.07.26, https://t.me/chernovik_new/10017.

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Река Сулак «съедает» берега близ села Султанянгиюрт и приблизилась к селу на 100 метров, но власти, ссылаясь на отсутствие средств, ничего не делают для укрепления берегов и мешают жителям заниматься этой работой, пожаловались сельчане дагестанскому руководству. Администрация Кизилюртовского района отчиталась о работе по укреплению берегов.

Как писал "Кавказский узел", об опасности затопления жилых домов  из-за заиливания середины русла реки Сулак и размыва берегов сообщалось в 2002 году, В зоне подтопления находится село Нечаевка, Кироваул, Султанянгиюрт, Кизилюртовского района. Построенные еще в 1996 году берегоукрепительные сооружения постоянно размываются, отчего высока опасность затопления домов, сельхозугодий и объектов инфраструктуры.

Сельчане заявили о бездействии властей

Жители села Султанянгиюрт Кизилюртовского района записали видеообращение к врио главы Дагестана Фёдору Щукину и премьер-министру республики Магомеду Рамазанову с просьбой помочь в укреплении берегов реки Сулак.

«Мы не хотим, чтобы было так, как в Мамедкале. Вода подошла к нашим домам, к нашим селам. Смывает валы, смывает строения», - рассказал один из участников обращения.

По словам сельчан, река буквально «съедает земли», раньше она была на 100 метров дальше от села и вплотную подошла к землям, которые выделили для участников СВО и многодетных семей.

Сельчане рассказали, что обращались к районным и республиканским властям, в частности в министерство природных ресурсов, но там им не помогли, сославшись на отсутствие средств.

Мы не хотим потом, когда будет поздно, собирать чемоданы и выезжать из этого села. Это наша земля

Они подчеркнули, что сами готовы укреплять берега, но им говорят, что такая активность преследуется в уголовном порядке.

«Мы не хотим потом, когда будет поздно, собирать чемоданы и выезжать из этого села. Это наша земля, мы здесь живем испокон веков, наши отцы и дети жили, и мы хотим здесь прожить дальше», — указали сельчане.

Власти отчитались о работах по берегоукреплению

Администрация Кизилюртовского района отчиталась 19 июля, что с 24 июня 2026 года в Кизилюртовском районе действует режим повышенной готовности из-за подъема уровня воды в реке Сулак.

Наиболее сложная ситуация сложилась в прибрежных зонах сел Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка.

"Руководство администрации района совместно с республиканскими ведомствами, экстренными службами и местными жителями ведет масштабную работу по предотвращению чрезвычайных ситуаций. Наиболее сложная ситуация сложилась в прибрежных зонах сел Манапкала, Султанянгиюрт и Нечаевка. Специалисты ежедневно обследуют береговую линию, выявляя уязвимые участки и оперативно принимая меры по их укреплению", - пишет районная администрация в своем Telegram-канале.

Как писал "Кавказский узел", в зоне разрушительных паводков в Дагестане весной оказалось около 1,5 миллиона жителей. В результате наводнения погибли шесть жителей республики, в том числе трое несовершеннолетних. Кроме того, 13 апреля в больнице умер 19-летний волонтер Артем Михрабов, который получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда помогал жителям затопленного поселка Мамедкала.

Материалы о подтоплениях в республиках СКФО весной 2026 года "Кавказский узел" собрал на тематической странице "Наводнение на Северном Кавказе".

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Автор: "Кавказский узел"

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