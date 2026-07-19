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09:00, 19 июля 2026

Житель Дагестана извинился за оскорбление сотрудников ГИБДД

Житель Дагестана приносит публичные извинения на камеру. Скриншот публикации https://www.instagram.com/reel/DayHgHHsaWI (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

В соцсети опубликовано видео, на котором житель Дагестана принес публичные извинения перед полицейскими за оскорбление. Он пояснил, что ранее они составили на него протокол за тонировку.

Видео, на котором житель Дагестана приносит извинения на камеру, опубликовал Instagram*-паблик dagestan__seichas. В описании ролика сказано, что его будто бы принудили к извинениям и сбрили ему бороду за оскорбление силовиков.

На кадрах видео житель Дагестана сначала показан с бородой. Он стоит на фоне двери. По его словам, его машину остановили сотрудники ГИБДД и составили на него протокол за тонировку. Действия сотрудников ГИБДД возмутили жителя Дагестана, он сфотографировал госномер их автомобиля, а затем сопроводил этот снимок нецензурным оскорблением и опубликовал его в интернете.

Затем житель Дагестана уже показан без бороды. Молодой человек стоит в помещении на фоне эмблемы МВД, в руках он держит флаг России.

"Я извиняюсь перед сотрудниками полиции за то, что публично высказался в их адрес плохими словами и обозвал их", – сказал молодой человек на кадрах видео.

Далее он начинает читать куплет гимна России. "Россия – священная наша держава, Россия – любимая наша страна. Могучая воля, великая слава – твое достоянье на все времена", – прочитал житель Дагестана куплет гимна РФ.

На этом ролик обрывается.

Большая часть подписчиков Instagram*-паблика dagestan__seichas возмутилась тем, что жителя Дагестана принудили к публичным извинениям. При этом некоторые из комментаторов указали на то, что ему сбрили бороду.

"Кавказский узел" также писал, что жители Дагестана неоднократно жаловались на нарушения со стороны местных силовиков. Так, в январе 2023 года широкий резонанс ранее вызвала смерть 35-летнего жителя Дагестана Курбана Далгатова после допроса в отделе полиции. Родственники заявили, что Далгатов умер от удушья, которое возникло после того, как ему "были нанесены удары током в область сердца". Мужчина получил травмы перед смертью, подтвердило МВД. Спустя три года после смерти Далгатова большинству обвиняемых так и не были вынесены приговоры, при этом пятеро из них отправились на СВО.

Напомним, практика публичных извинений с подачи главы Чечни Рамзана Кадырова вышла за пределы республики и распространилась на другие регионы России. Подробнее об этой практике можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а новости об очередных извинениях размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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