Показания свидетеля подтвердили слова Омарова о действиях силовиков

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Росгвардеец Бекхан Абдурашидов, сославшись на контузию после участия в СВО, попросил в суде огласить ранее данные им показания по задержанию дагестанского аптекаря Алексея Кардашова. Тем не менее, отвечая на уточняющие вопросы, он подтвердил показания Саид-Магомеда Омарова, которые тот давал до обвинения в убийстве Кардашова.

Как писал "Кавказский узел", Гудермесский городской суд рассматривает дело грозненца Саид-Магомеда Омарова по обвинению в убийстве жителя Дагестана, аптекаря Алексея Кардашова после того, как вынесенный обвинительный приговор отменен второй раз. На последнее заседание свидетели не явились, суд настаивает на принудительном их приводе. Летом 2023 года Гудермесский городской суд Чечни признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

Верховный суд Чечни в ноябре 2024 года отказался удовлетворить апелляционную жалобу на приговор грозненцу Саид-Магомеду Омарову, осужденному по делу об убийстве жителя Дагестана Алексея Кардашова. В 2023 году Ножай-Юртовский районный суд признал Саид-Магомеда Омарова виновным в убийстве дагестанского аптекаря Алексея Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам колонии строгого режима. До этого, в 2020 году, суд приговорил Омарова к девяти годам колонии за убийство Кардашова и кражу его машины. Этот приговор был отменен Верховным судом Чечни. Мать убитого заявила, что Саид-Магомед Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

17 июля состоялось ранее отложенное судебное заседание по делу Омарова. Как рассказал представитель Команды против пыток*, ранее на принудительном приводе свидетелей, в частности росгвардейца Бекхана Абдурашидова настаивало обвинение. "После долгих мытарств удалось таки его получить в суде. Он, ссылаясь на несколько контузий на СВО, несколько случаев наркоза, после ранения и ампутации ноги, ввиду давности событий (9 лет), просил суд огласить его показания ввиду плохой памяти", - рассказал представитель Команды против пыток* корреспонденту "Кавказского узла".

Они ехали на разных автомобилях, что подтверждает первоначальные показания Омарова в качестве свидетеля, от которых Омаров отказался, после того, как признался в убийстве

Обвинение огласило несколько показаний Абдурашидова, в которых он признается, что вместе с Асланом Дукаевым незаконно задержал Кардашова, но потом отпустил, не доезжая до Гудермеса. "На вопросы представителя потерпевшей стороны отвечал, что не помнит ничего. Однако, на вопрос о том, имел ли место случай, когда он, находясь в поездке в одной машине с Дукаевым, перезванивался с ним по телефону, он усмехнувшись, ответил, что нет, такого не было. Такой вопрос был задан в связи с тем, что из поздних показаний фигурантов следует, что по пути из Грозного в Хасавюрт, он ехал в одном автомобиле с Дукаевым и Омаровым. Однако, из данных детализации его телефонных соединений следует, что в этот период между ним и Дукаевым было несколько звонков. Из чего следует, что они ехали на разных автомобилях, что подтверждает первоначальные показания Омарова в качестве свидетеля, от которых Омаров отказался, после того, как признался в убийстве. Потерпевшая сторона оценивает такие показания в пользу своей версии, которая изложена в первоначальных показаниях Омарова. Оценкой показаний Абдурашидова стороной защиты мы не интересовались", - рассказал представитель Команды против пыток*.

Как и ранее, потерпевшая сторона надеется на возврат дела прокурору и дополнительное расследование по статье о похищении.

"Но сможем ли достигнуть этого - большой вопрос, с учетом предыдущего поведения судов и прокуратуры Чечни, наотрез отказавшихся рассматривать такой поворот в деле", - отметил представитель КПП*.

Дробление дела на осколки, позволило увести силовиков от ответственности за гораздо более тяжкое преступление, нежели за те обвинения, по которым их преследуют в настоящее время

По его словам, формально, выделение из дела по убийству Омаровым Кардашова из дел в отношении силовиков было обоснованным, так как имелись показания Омарова о совершении им убийства.

"Другое дело, что следствие не отнеслось к ним критически. Но да, дробление дела на осколки, позволило увести силовиков от ответственности за гораздо более тяжкое преступление, нежели за те обвинения, по которым их преследуют в настоящее время", - пояснил представитель КПП*.

Напомним, 24 февраля Гудермесский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова, обвиненных в незаконном доставлении из Дагестана в Чечню, личном досмотре и досмотре автомобиля Алексея Кардашова осенью 2017 года. Оба признали свою вину. Свидетель по делу Азиева и Юсупова Аслан Дукаев заявил суду, что ничего не помнит. На последнем заседании Азиев и Юсупов отказались отвечать на вопросы представителей потерпевшей стороны.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили его с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. После передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной.

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