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06:48, 15 июля 2026

Обвиняемые по делу об убийстве Кардашова отказались отвечать на вопросы потерпевшей стороны

Алексей Кардашов. Фото с личной страницы в соцсети "ВКонтакте"

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

На очередном заседании суда в Гудермесе бывшие силовики Калоги Азиев и Алихан Юсупов, обвиняемые по делу об убийстве Алексея Кардашова, изложили свою версию его задержания. При этом оба обвиняемых отказались отвечать на вопросы представителей потерпевшей стороны.

Как информировал "Кавказский узел", 24 февраля Гудермесский суд приступил к рассмотрению уголовного дела бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова, обвиненных в незаконном доставлении из Дагестана в Чечню, личном досмотре и досмотре автомобиля Алексея Кардашова осенью 2017 года. Оба признали свою вину. На прошлом заседании свидетель по делу Азиева и Юсупова Аслан Дукаев заявил суду, что ничего не помнит.

Алексей Кардашов, владевший аптекой в Хасавюрте, уехал из дома 14 сентября 2017 года и не вернулся, его тело до сих пор не найдено. Следователи считают, что росгвардейцы Бекхан Абдурашидов и Аслан Дукаев вывезли Кардашова в Чечню и оставили его с Саид-Магомедом Омаровым, который убил Кардашова в ходе ссоры. Основанием для преследования Абдурашидова и Дукаева стали показания Омарова, которые он давал, когда расследование проводилось в Дагестане. После передачи дела в Чечню он подписал явку с повинной. В 2023 году суд признал Омарова виновным в убийстве Кардашова и приговорил его к восьми годам и двум месяцам заключения. Мать убитого заявила, что Омаров участвовал в похищении ее сына, но не в убийстве. Приговор Омарову позволит убийцам уйти от ответственности, указала она.

14 июля в Гудермесском суде состоялось заседание по делу бывших наркополицейских Калоги Азиева и Алихана Юсупова.

"Подсудимые являются на все заседания. Признают вину в незаконном задержании Кардашова, отказались давать показания и отвечать на вопросы потерпевшей стороны", – сообщил корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник правозащитного проекта "Команда против пыток"*.

Прокурор огласил показания Азиева и Юсупова, которые они дали на предварительном следствии, оба обвиняемых их поддержали, продолжил он. "В этих показаниях излагается их версия о незаконном задержании. Свидетелей Акайчикову и Алиева приставы не нашли по имеющимся адресам. Их показания были оглашены прокурором", – рассказал сотрудник "Команды против пыток"*.

‎Суд еще не рассматривал по существу ходатайство потерпевшей стороны о возврате дела прокурору. Защитник подсудимых, как и они сами, не просил суд о рассмотрении дела в особом порядке, уточнил он.

‎"Омаров проходит по делу свидетелем обвинения. В суде сослался на плохую память. Его показания, в которых он признается в убийстве Кардашова, были оглашены. Ходатайство потерпевшей стороны об оглашении первоначальных показаний Омарова, которые противоречили по существу дела, было отклонено судом с мотивировкой, что Омаров от них отказывается", – пояснил сотрудник правозащитного проекта.

Напомним, летом 2023 года Гудермесский городской суд Чечни признал бывших сотрудников Росгвардии Бекхана Абдурашидова и Аслана Дукаева виновными в незаконном задержании Алексея Кардашова. Их приговорили к двум годам условно по статье о превышении должностных полномочий. Этот приговор отменили в апелляции, а в июне 2024 года Шейх-Мансуровский суд прекратил дело против Абдурашидова и Дукаева в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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