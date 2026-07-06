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18:33, 6 июля 2026

Признания геноцида черкесов потребовали от России участники конференции в Шуше

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Признать геноцид черкесов и перестать принуждать участвовать в военной операции на Украине  представителей этнических меньшинств, призвали Россию участники конференции в Шуше. Она была проведена организацией, созданной братом двух убитых при рейде силовиков в Екатеринбурге азербайджанцев.

"Кавказский узел" писал, что  этнические облавы в России и ответные задержания россиян в Азербайджане последовали за катастрофой самолета авиакомпании AZAL в Казахстане.. Баку обвинял власти РФ во внесудебных расправах над азербайджанцами, а кадры с жестким задержанием россиян в Баку выглядят как демонстративный ответ на действия Москвы, говорится в справке "Кавказского узла" "Кризис в отношениях Азербайджана и России".

В Шуше состоялась конференция "Культурное и этническое разнообразие: уроки истории, современные вызовы", которая организована Общественным объединением "Центр культурного и этнического разнообразия". Эту организацию 20 января создал азербайджанский журналист Сейфаддин Гусейнли (Сафаров) — двое его братьев погибли во время рейда в Екатеринбурге в июне 2025 года, еще один брат находится в заключении в РФ, пишет "Осторожно, новости".

Тема одной из дискуссий - «Этническое и культурное разнообразие как достояние человечества», при этом, судя по отчету азербайджанского издания Trend.Az она преимущественно была посвящена положению черкесов в России.

Оставление горцами аула при приближении русских войск. 1872 год. Pyotr Nikolayevich Gruzinsky (1837-1892). Фото http://commons.wikimedia.org/
13:44 23.07.2020
Как российские генералы ломали Кавказский хребет
Кавказская война - вооруженный конфликт, продолжавшийся до конца XIX столетия, породил многие проблемы и конфликты, отголоски которых все еще слышны и в начале XXI века. Отношение к военачальникам Российской империи на Северном Кавказе сложилось неоднозначное: личная храбрость, полководческие таланты не могут затенить ужасов, творимых ими вполне сознательно с местным населением. О трех таких генералах рассказывается в справке "Кавказского узла".

Русско-черкесская война  была направлена на систематическое уничтожение целого народа, заявила исследователь-журналист и аналитик из Турции Налан Язган Эриш. "Один из самых известных деятелей российского завоевания, генерал Григорий Засс, снискал дурную славу тем, что собирал черепа черкесов в качестве трофеев. И сегодня в некоторых регионах Северного Кавказа существуют памятники, воздвигнутые в честь генерала Засса, и проводятся официальные мероприятия, посвященные его памяти. Для потомков жертв геноцида такое публичное прославление является символом не примирения, а продолжения исторического насилия», - подчеркнула она.

По ее словам, в России не создаются условия даже для мирных памятных мероприятий, связанных с черкесами, а участники шествия молчаливой памяти, прошедшего в 2025 году в городе Нальчик, подверглись административному аресту. Правовые, политические и культурные последствия геноцида черкесов 1864 года и сегодня продолжают влиять на жизнь потомков жертв», - приводит ее слова издание.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла". Завершение войны ознаменовал парад русских войск в Красной Поляне 21 мая 1864 года. Об этом событии рассказывает материал "Кавказского узла" "Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов". В ходе шествия с черкесскими флагами, приуроченного к 161-й годовщине окончания Кавказской войны, в Нальчике d 2025 году были задержаны минимум восемь человек. Они получили от трех до десяти суток административного ареста по статье об участии в несанкционированной акции и создании помех движению.

Исследователь Университета Чукурова в Турции, профессор Джахит Аслан подчеркнул, что миллионы черкесов, проживающих в разных странах мира, стараются сохранять свою коллективную память посредством семейных воспоминаний, культурных ритуалов и памятных церемоний. Депортации  народов Северного Кавказа, в том числе карачаевцев, балкарцев, чеченцев,также оставили глубокий след в коллективной памяти, указал ученый.

«Коллективная память — это не только форма воспоминания о прошлом, но в то же время и воля к построению будущего», - подчеркнул он.

Представительница Всемирного черкесского агентства из США Фатима Тлис  указала, что пока на исторической родине черкесов ограничивается изучение родного языка и блокируется право на возвращение, а конституции национальных республик продолжают лишаться суверенного содержания, "черкесский вопрос будет оставаться открытой проблемой», говорится в публикации.

Силовик и задержанный. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
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Аналитики подтвердили продолжение кампании по принуждению к подписанию контрактов в Чечне
Задержанных за мелкие правонарушения в Чечне принуждают заключить контракт с Минобороны. Родные предпочитают умалчивать об этом, чтобы попытаться задействовать связи или использовать выкуп, и вернуть молодых людей домой, рассказали правозащитники.

Участники конференции приняли совместную декларацию, в которой призвали прекратить  отправку представителей этнических меньшинств России - черкесов, лезгин, аварцев, кумыков, чеченцев, и других народов - в зону венной операции посредством давления, преследований, шантажа и лишения свободы, пишет Report.

Также они призвали Россию признать геноцид черкесов и других народов, отказаться от героизации лиц, причастных к массовым убийствам, обеспечить доступ к архивным материалам по исторической тематике, а также пресечь проявления шовинизма, ксенофобии и нападения на представителей нерусских народов .

Напомним, Верховная Рада Украины в начале 2025 года признала геноцид черкесов во время Кавказской войны и призвала Россию извиниться за это. Черкесские организации и активисты за рубежом приветствовали признание Верховной Радой Украины геноцида черкесов и выразили надежду, что это приведет к признанию геноцида другими странами. Международная черкесская ассоциация сочла это решение антироссийским.

 Что предшествовало задержанию азербайджанцев в Екатеринбурге

Отношения Москвы и Баку заметно ухудшились после того, как 25 декабря 2024 года в Казахстане упал самолет компании Azerbaijan Airlines с 67 людьми на борту, летевший из Баку в Грозный. Подробнее об этом можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Авиакатастрофа рейса Баку-Грозный" и в материале "Геополитическое противостояние: к чему привело крушение самолета АZAL".

Официальные Баку и Москва только15 апреля рапортовали об урегулировании последствий катастрофы самолета авиакомпании AZAL, в том числе по вопросу о компенсациях. Причиной трагедии названо "непреднамеренное действие системы ПВО".

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Автор: "Кавказский узел"

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