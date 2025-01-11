Признание Украиной геноцида черкесов обнадежило активистов

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Черкесские организации и активисты за рубежом приветствовали признание Верховной Радой Украины геноцида черкесов и выразили надежду, что это приведет к признанию геноцида другими странами. Международная черкесская ассоциация сочла это решение антироссийским.

Как писал "Кавказский узел", Верховная Рада Украины 9 января признала геноцид черкесов во время Кавказской войны и призвала Россию извиниться за это.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Признание Украиной геноцида черкесов "Кавказскому узлу" прокомментировали глава Федерации черкесских ассоциаций (Черкесфед), в состав которой входят более 20 черкесских первичных организаций по всей Турции, доктор медицины Нусрет Баш, руководитель движения "Свободная Черкесия"* Ибрагим Яганов**, историк, публицист и ветеран ВВС Иордании, этнический черкес Адель Башкауи, израильский политолог, президент Института восточного партнерства, лидер партии "Беад Арцейну" (За Родину), советник межпартийной группы "Свободный Кавказ” в Верховной Раде Украины, раввин Авраам Шмулевич, депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко и автор текста проекта признания геноцида черкесов политолог Павел Жовниренко.

Нусрет Баш напомнил, что в течение 30 лет после распада Советского Союза черкесы обращались ко многим странам с просьбой признать геноцид, который они испытали на себе во время Кавказской войны, однако до сих пор это сделала только Грузия в 2011 году.

"Признание геноцида наполнило черкесов большой радостью и вновь возродило их надежды. Как Федерация черкесских ассоциаций, мы поздравляем украинский парламент с этим ценным и образцовым решением и выражаем им нашу благодарность", - сказал Нусрет Баш корреспонденту "Кавказского узла".

Ибрагим Яганов** заявил "Кавказскому узлу", что черкесы добивались признания именно украинским парламентом, поскольку Украина долгое время пребывала в составе СССР и ее депутаты могли быстрее и лучше понять положение черкесов.

“Признание геноцида Верховной Радой является большим событием для всего черкесского народа и особенно - для национального движения. Это дает нам шанс вернуться на историческую родину, чтобы возродить и восстановить свой этнос. Только на исторической родине мы сможем восстановить свой язык, культуру и национальную идентичность”, - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Как отметил Ибрагим Яганов**, решение Рады - очень серьезный шаг к признанию геноцида всем международным сообществом. "В тексте признания геноцида черкесского народа указано, что Украина обратится к другим странам с предложением признать геноцид. Мы будем работать с прибалтийскими странами, с Финляндией и Польшей, где у нас есть большие шансы, что нас выслушают, поймут и рассмотрят на законодательной основе признание этого геноцида”, - рассказал он.

Адель Башкауи поблагодарил Украину за принятое решение. Он согласился, что после признания геноцида Грузией и Украиной у черкесов появляется возможность работать с другими государствами, особенно постсоветского пространства, потенциально готовыми признать геноцид черкесов. "За признанием геноцида последует признание всех тех прав, которые этому сопутствуют. Черкесы, согласно этому праву, должны быть признаны жертвой геноцида самой Россией, которая связана многими международными конвенциями. И Россия должна извиниться за то, что она сделала против нашей нации, и выплатить компенсацию нашим людям, и вернуть их на родину, поскольку черкесы имеют право на репатриацию. И мы имеем право на самоопределение", - сказал Башкауи корреспонденту "Кавказского узла".

По словам Аделя Башкауи, большая часть черкесов, проживающих в Иордании, сохранила в общении черкесский язык, а все представители диаспоры продолжают считать себя черкесами, несмотря на то, что их семьи полтора столетия проживают за пределами исторической родины.

“Мы находимся в Иордании с XIX века, мы здесь являемся полноправными гражданами, но мы тут являемся меньшинством. В парламенте у нас есть три места вместе с чеченцами, и еще у нас два места в верхней палате парламента. Конечно, это не отдаляет нас от граждан Иордании, однако люди помнят, что когда-то их выслали из родных мест и расселили по всей Османской Империи", - добавил Башкауи.

Авраам Шмулевич рассказал, что первый раз черкесы обратились к Украине по вопросу признания геноцида еще в 2014 году. "Впервые я поднял этот вопрос в 2014 году, и тогда прежний состав Рады был готов принять его в первом чтении", - указал он. По его словам, этому помешали политические события. "Несколько раз этот вопрос ставился на повестку дня в Раде, и вот, наконец, он был принят", - говорит Авраам Шмулевич.

По словам Шмулевича, это очень важное признание как для черкесов, так и для всех народов Северного Кавказа и бывшей Российской Империи, и призыв о рассмотрении вопроса геноцида к другим странам необходим для реабилитации всех народов, пострадавших от империализма и авторитаризма.

“Черкесы находятся в уникальном положении: большая их часть находится за пределами исторической родины, поскольку Россия изгнала их с Северного Кавказа. И нынешние российские власти пытаются препятствовать их возвращению на историческую родину. Хотя мы знаем, что в России действует кампания по возвращению соотечественников на родину, но это касается только русских, и не касается черкесов, которые не признаются коренным народом. Политика в отношении черкесов осталась неизменной с середины XIX века. Выработаны несколько принципов. Первый - это раздробление черкесов. Мы знаем, что российские власти не признают черкесов единым народом. Для них существуют отдельно кабардинцы, отдельно адыгейцы, отдельно черкесы в Карачаево-Черкесии, и отдельно - шапсуги. То есть, один народ искусственно разделен на четыре. Второе - отсечение черкесов от моря. И третье - уничтожение черкесской культуры, самосознания и идентичности. Это все тоже происходит сегодня. Это те принципы, которые использовали царские генералы, которые использовали большевики, а сегодня используют нынешние власти России”, - заявил Шмулевич.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии.

Международная черкесская ассоциация (МЧА) однозначно осудила признание геноцида черкесов и заявила, что ей это признание не нужно.

"На днях мы стали свидетелями очередной попытки недоброжелателей России использовать трагические страницы нашей истории, вырванные из контекста, для разжигания национальных чувств и использования в своих политических корыстных целях. Это принятие постановления Верховной Рады Украины о признании геноцида черкесов по обращению представителей черкесской общественности, не связанных с официальными черкесскими организациями. Однако адыгский (черкесский) народ не нуждается в таком признании от нелегитимных властей Украины. Мы решительно осуждаем деятельность подобных наших соплеменников за пределами России, которые ведут антироссийскую политику. Обращение к Верховной Раде Украины и принятие соответствующего постановления считаем провокационными и вредными для настоящего и будущего адыгского народа", - говорится в заявлении ассоциации.

Корреспондент "Кавказского Узла" позвонил президенту Международной черкесской ассоциации Хаути Сохрокову и попросил его пояснить эту позицию. Однако Хаути Сохроков, услышав вопрос, положил трубку. На письменные сообщения он также не реагировал.

Как заявил Ибрагим Яганов**, Международная черкесская ассоциация не является легитимной организацией черкесов с 2000 года. "В 2000 году президент Кабардино-Балкарии Валерий Коков не дал возможности провести очередной съезд МЧА, на котором могли бы быть избраны новые органы власти. Тогда полиция не пустила претендента на должность президента МЧА Заура Налоева, и собравшиеся в зале объявили президентом Заура Нахушева. Однако у них не было полномочий, не было печати организации, так что МЧА с тех пор действовала незаконно”, - говорит Яганов**.

По данным сервиса проверки контрагентов List-org.com, Международная черкесская ассоциация была зарегистрирована во главе с Юрием Калмыковым 25 сентября 1991 в Майкопе. Именно ее возглавлял Юрий Калмыков, а впоследствии - Борис Акбашев. Данная организация была ликвидирована по решению суда, как указано на сайте адыгейского республиканского реестра общественных организаций, в 2010 году.

Организация, которую возглавляет Хаути Сохроков, была зарегистрирована в 2001 году, в городе Нальчике. То есть, организации имеют разный юридический адрес и появились с разницей в 10 лет, выяснил "Кавказский узел".

Все спекуляции о том, что, якобы Украина пытается задействовать черкесов в войне на своей стороне, не выдерживают критики, заявил Алексей Гончаренко. "Украина назвала злом то, что Россия сделала с черкесами в XIX веке. Какие будут последствия, мы не можем сказать, но мы сказали свое слово, и это уже важно”, - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Заявление активиста Ибрагима Яганова** о формировании на Украине черкесского батальона для участия в боевых действиях против России вызвало интерес у адыгов в России и за рубежом, но лишь как политическое заявление, а желающих записаться добровольцами будет немного, указали в ноябре 2022 года опрошенные "Кавказским узлом" черкесские активисты.

Павел Жовниренко отметил, что принятие решения так затянулось в том числе в связи с низкой осведомленностью украинского общества о черкесской проблеме, и не все депутаты понимали, почему необходимо было голосовать за этот законопроект.

“За года три-четыре значительно больше украинцев узнали, что был геноцид черкесского народа. Я исследования не проводил, но по личным знакомым, из опыта личного общения, я видел, что не больше пяти процентов знали об этом геноциде. А сейчас, я боюсь ошибиться, но не менее 40 процентов знают. И я беру всех - даже тех, кто вообще не интересуется политикой. Благодаря тому, что черкесы в Facebook*** и в других социальных сетях постоянно говорили о своих проблемах, о своей истории, украинцы узнали об этом", - заявил он корреспонденту "Кавказского узла".

Он считает сегодня самым важным, чтобы геноцид признали другие государства. Жовниренко добавил, что "нельзя свободным людям ехать из относительно свободных стран, например, Турции", если в России черкесские дети не будут чувствовать себя черкесами. "Вся система - и школа, и вузы и социальная среда направлены на ассимиляцию”, - говорит Павел Жовниренко.

Жовниренко призвал черкесов уже сегодня работать над совместными проектами по возрождению своей родины, так как по его мнению черкесы больше сосредоточены на прошлом, а не на будущем. "Новое поколение - это самое главное”, - подчеркнул он.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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