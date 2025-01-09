Украина признала геноцид черкесов

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Верховная Рада Украины признала геноцид черкесов во время Кавказской войны и призвала Россию извиниться за это.

Кавказская война, длившаяся с 1763 по 1864 год, поставила адыгские народы на грань исчезновения. После войны и массовой депортации адыгов в Османскую империю на родине их осталось немногим более 50 тысяч человек. Власти России до сих пор не приняли решения о признании геноцида черкесов во время войны, говорится в справке "Кавказского узла".

Верховная Рада Украины приняла постановление про признание геноцида черкесского народа Российской империей. Ее поддержали 232 депутата, сообщила сегодня своем Telegram-канале депутат Ирина Геращенко.

Согласно постановлению, Верховая Рада признает, что массовое уничтожение черкесов (адыгов) и их насильственное изгнание с исторической родины в Османскую империю в период Кавказской войны 1763-1864 годов имеет все признаки геноцида, сообщило агентство UNN.

Также в постановлении решительно осуждаются действия Российской империи, которые привели к гибели сотен тысяч черкесов, нанесли значительный ущерб черкесскому обществу. Верховная Рада призвала все страны и международные организации, которые еще не признали массовое уничтожение черкесов геноцидом, сделать это, а Россию - признать это преступление и извиниться за него;

Кроме того в постановлении признается право черкесского (адыгского) народа в диаспоре на репатриацию на земли прежнего расселения в северо-западной части Кавказа, указано в публикации.

Адыги (черкесы) - общее название единого народа в России и за рубежом, разделенного на кабардинцев, черкесов и адыгейцев. Самоназвание - адыга (адыгэ). Адыги проживают на территории шести субъектов: Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Краснодарский край, Северная Осетия, Ставропольский край. В трёх из них адыгские народы являются одной из "титульных" наций: черкесы - в Карачаево-Черкесии, адыгейцы - в Адыгее, кабардинцы - в Кабардино-Балкарии.

Материалы о положении черкесов в России и за рубежом публикуются "Кавказским узлом" на тематической странице "Черкесский вопрос".

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