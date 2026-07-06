Суд в Ереване постановил конфисковать у Сержа Саргсяна часть имущества

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Антикоррупционный суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры, которая потребовала конфисковать у третьего президента Армении Сержа Саргсяна имущество незаконного происхождения, и постановил взыскать квартиру и вклады на 1,7 миллиона долларов.

Антикоррупционный суд постановил взыскать с бывшего президента Сержа Саргсяна и связанных с ним лиц около 630 млн драмов (около 1,7 миллиона долларов США), а также часть недвижимости в Ереване, пишет Armenia Today.

Суд частично удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации имущества предположительно незаконного происхождения. В пользу государства подлежат взысканию 38% квартиры на улице Теряна, одно парковочное место полностью и 38% еще одного парковочного места.

Ранее Антикоррупционный суд Армении постановил конфисковать у племянницы бывшего президента Ани Саргсян акции малой гидроэлектростанции "Арени" стоимостью более $1,8 млн, а также денежные средства в размере около $900 тыс, пишет "Спутник Армения".