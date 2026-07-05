"Сильная Армения" объявила о готовности работать в парламенте

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

"Сильная Армения" возьмет мандаты и будет работать в парламенте. "Гражданский договор" не смог получить конституционное большинство и работа оппозиции в парламенте позволит блокировать ряд решений, заявил первый номер в списке блока Нарек Карапетян.

Как писал "Кавказский узел", Конституционный суд Армении отклонил заявления семи политических сил об оспаривании итогов парламентских выборов 7 июня и оставил в силе решение Центральной избирательной комиссии о результатах голосования. Блоки "Сильная Армения" и "Армения", партии "Процветающая Армения", "Армянский национальный конгресс" и "Национально-демократический полюс" заявили о нелегитимности власти и планах добиваться ее смещения. Также они решили вместе бороться против изменений Конституции, преследования церкви и добиваться освобождения политзаключенных.

«Сильная Армения» возьмёт мандаты, заявил Нарек Карапетян, возглавляющий список «Сильной Армении».

Блок пришел к выводу, что для изменений в Армении необходимы уличная борьба и большое представительство оппозиции в парламенте, указал н.

«Мы собираемся призвать людей выйти на улицы, когда увидим близкую возможность изменений, в результате сочетания парламента и улицы у нас будет легитимное и мирное изменение. Мы пришли к выводу, что правильным будет принятие мандатов и представительство в парламенте для обеспечения представительства, которое завтра поможет также и уличной борьбе», - приводит его слова Armenia Today.

Карапетян подчеркнул, что Никол Пашинян — самый слабый премьер-министр в истории независимой Армении.

«Несмотря на административное давление и нарушения на выборах, Пашинян не смог получить большинство подсчитанных голосов, он не смог реализовать свою главную политическую цель — обеспечить конституционное большинство. Есть серьёзные основания полагать, что реальная поддержка „Гражданского договора“ была ниже, чем официально опубликованные цифры. Если бы выборы были действительно свободными, независимыми и конкурентными, сегодняшним премьер-министром Армении был бы Самвел Карапетян», — приводит его слова News.Am.

Нарек Карапетян отметил, что народу обещали победу, и они эту победу принесут.

«Мы заблокировали конституционные изменения Алиева. Впервые в истории у Пашиняна нет конституционного большинства, он впервые потерял доверие большинства народа. Мы победим на муниципальных выборах и продолжим расширять доверие народа, а на заключительном этапе народ Армении демократическим путём сменит действующую власть», — сказал он.

Партия "Процветающая Армения" олигарха Гагика Царукяна, блок "Армения" экс-президента Роберта Кочаряна и блок "Сильная Армения" предпринимателя Самвела Карапетяна были наиболее пророссийскими участниками выборов в парламент Армении, указали ранее аналитики.

Согласно решению Центризбиркома, учетом мандатов национальных меньшинств у "Гражданского договора" 64 мандата, а у блока Карапетяна - 29, также блок "Армения" получил 12 мандатов . "Процветающая Армения" по решению ЦИК не смогла преодолеть четырехпроцентный барьер и войти в парламент.

Выборы в парламент фактически стали референдумом о будущем действующей власти и внешнеполитическом курсе Армении. На "Кавказском узле" опубликована справка "Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении".