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08:17, 4 июля 2026

Сельчане в Чегемском районе указали чиновникам на нерешенную проблему с дорогой

Дорога от села Лечинкай до Нижнего Чегема. Кадр из видео https://www.instagram.com/_07_kbr/reel/DaSnbMlAm-H (деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России)

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Один из жителей Чегемского района Кабардино-Балкарии снял на видео ямы и ухабы на дороге от села Лечинкай до Нижнего Чегема. Другие сельчане, комментируя этот ролик в соцсети, отметили, что эта трасса находится в плохом состоянии уже больше года, а чиновники не реагируют на их просьбы привести ее в порядок.

Как информировал "Кавказский узел", 26 марта 2025 года жители Чегемского района пожаловались на плохое состояние дороги к Чегемским водопадам – на отрезке между селениями Лечинкай и Нижний Чегем. Сельчане отметили, что трасса разбита, и водители, объезжая ямы, рискуют упасть в ущелье. Они добились проверки прокуратуры.

Один из жителей Чегемского района снял на видео состояние дороги от села Лечинкай до Нижнего Чегема и опубликовал этот ролик в соцсети.

На кадрах показана проселочная дорога, покрытая многочисленными ямами и ухабами. Съемка ролика ведется из салона машины, которая движется на медленной скорости.

Это видео было опубликовано 2 июля в Instagram*-паблике _07_kbr, на который подписано около 214 тысяч пользователей. "Дорога – промежуток Лечинкай – Нижний Чегем, уже нет сил это терпеть. Год в этом ужасе катаемся уже. Тут даже большегрузы на самой маленькой скорости проезжают. Кому мешал этот асфальт не пойму?" – приведены в описании поста комментарий автора ролика.

На 08.10 мск 4 июля этот пост набрал 226 отметок "Нравится" и 23 комментария.

"Подписываюсь под каждым словом. Сделать асфальт на всём протяжении дороги Чегем Второй – Булунгу, а здесь снять асфальт. Где логика? <…> Нет ответственных, нет объявленных грантов, нет подрядчика, нет денег? В чём проблема? Зачем сняли асфальт, если не планировали быстро покрыть новым? Он же был вполне нормальный? Неужели нет понимания: полноценный ремонт автодороги с таким потоком автотранспорта – и туристического, и грузового, и гражданского – это действительно первостепенная задача?" – задался вопросом пользователь fottume_chegemli.

"Почему не примут меры уже?" – написала tohaevaleila.

"Уже нет слов, сколько это можно терпеть? Неужели не видят эту дорогу, те надлежащие органы, организации, которые должны это исправлять. Как камеру повесить, они молодцы, а как дороги делать, они не видят", – возмутился artur_00000077777.

"Знаем, недавно проезжали, очень плохая дорога", – указала abaeva2565. "О, знаем эту дорогу. Но вы ещё в Прохладном не были, наверно", – написала irina090769.

"Действительно ужасный промежуток дороги", – отметил пользователь romashka_mini.

"Не то слово, уже и на работу ездить накладно стало, не знаешь, как объезжать эти ямы", – пожаловалась m._firuza_. "А там не куда объехать", – ответила ей tohaevaleila.

На 08.10 мск 4 июля на сайте администрации Чегемского района нет комментариев относительно жалоб местных жителей на состояние дороги.

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* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

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