Жители села в Кабардино-Балкарии добиваются ремонта дороги

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Дорога к Чегемским водопадам на отрезке между селениями Лечинкай и Нижний Чегем разбита, и жители, объезжая ямы, рискуют упасть в ущелье. Сельчане добились проверки прокуратуры, но дорога так и не была отремонтирована.



Дорога к Чегемским водопадам, одному из самых живописных мест КБР, на отрезке между селениями Лечинкай и Нижний Чегем протяженностью 11 километров, требует ремонта. Асфальтовое покрытие местами разрушилось, на нем образовались ямы. Повреждения проезжей части создают неудобства для водителей и способствуют возникновению дорожно-транспортных происшествий, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель села Нижний Чегем, активист Джамбулат Эттеев.

"Иногда, чтобы объехать яму или иное повреждение асфальта, приходится выезжать на встречную полосу, при этом возникает опасность столкновения с встречным автомобилем. Кроме того, по всей протяженности этого участка дороги нет отбойников, что делает реальной угрозу падения в ущелье", - сообщил он.

Эттеев неоднократно обращался к властям с заявлениями о необходимости ремонта данного участка дороги, которым пользуются не только туристы, посещающие Чегемские водопады, но и жители селения Нижний Чегем и других населенных пунктов. Дорога связывает села Чегемского ущелья с Нальчиком, куда многие ездят на работу, а также на рынки, где торгуют продуктами животноводства.

По заявлению Эттеева, состояние дороги проверяла прокуратура Чегемского района. По результатам проверки было установлено, что "на участке дороги общего пользования регионального значения пятой категории протяженностью 11 километров выявлены нарушения в содержании улично-дорожной сети, в том числе – покрытие проезжей части имеет повреждения в виде выбоин, просадок, проломов и иных повреждений, а проезжая часть имеет множественные дефекты дорожного покрытия".

Акт обследования с участием прокурора и представителя Госавтоинспекции был составлен 23 мая 2024 года. Прокуратура внесла представление директору "Управления дорожного хозяйства" об устранении нарушений закона. Как сообщил Джамбулат Эттеев, никакой реакции со стороны Управдора не последовало.

На неудовлетворительное состояние дороги, которая ведет от селения Нижний Чегем к урочищу Бедык, указал местный житель.Мурат Гочияев.

"В урочище местные жители в отгонный сезон содержат скот, три года назад слетел с дороги на автомобиле и погиб наш односельчанин, молодой парень Мурат Мустафаев, который занимался животноводством", - рассказал Гочияев.

"Ремонта требует также дорога на сельское кладбище", - говорит другой житель селения Нижний Чегем Солтан Эттеев. По его словам, если похороны случаются в дождливую погоду, подняться на кладбище бывает затруднительно.

"Раз в год дорогу подсыпают, но дождь все это смывает, и все выносит на центральную дорогу, поскольку село расположено под уклоном", - добавил он.

Между тем, как сообщила пресс-служба МВД по КБР, в 2024 году на мероприятия по повышению безопасности дорожного движения было использовано 575 миллионов 597 тысяч рублей. Однако при этом число ДТП выросло на 4,2%, число погибших в ДТП на 47,3%. То есть на 43 человека больше, чем в прошлом году. Основными видами ДТП стали столкновения, удельный вес которых составил 47,7% от общего количества происшествий, наезды на пешеходов – 21,1%, съезды с дороги – 17,4%.

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