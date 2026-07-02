Военный осужден в Кабардино-Балкарии за неявку в часть

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Суд в Нальчике приговорил военнослужащего Скворцова к пяти годам заключения, признав его виновным в отсутствии на службе в течение более года.

Как писал "Кавказский узел", 24 сентября 2022 года в УК РФ были введены части 2.1, 3.1 и 5 статьи 337 о самовольном оставлении части или места службы в период мобилизации. Поправками предусмотрено лишение свободы на срок до 10 лет. Ужесточение законодательства после объявления мобилизации привело к более суровым приговорам за отсутствие в воинской части или дезертирство.

Согласно материалам суда, Скворцов без уважительных причин 24 февраля 2025 года в период мобилизации не явился к установленному сроку на службу в воинскую часть в Ленинградской области, информирует пресс-служба Нальчикского гарнизонного военного суда на странице во "ВКонтакте".

16 апреля 2026 года Скворцов добровольно прибыл в военный следственный отдел в Моздоке, а "с 24 февраля 2025 года до 16 апреля 2026 года проводил время по своему усмотрению по месту своего жительства", - говорится в сообщении суда.

Нальчикский гарнизонный военный суд признал Скворцова виновным в неявке на службу в установленный срок 1 и приговорил его к пяти годам лишения свободы. Отбывать наказание осужденный будет в колонии общего режима.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября того же года министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

При этом еще 12 декабря 2023 года военный суд в Майкопе в приговоре мобилизованному, оставившему часть в июне 2023 года, подчеркнул, что "в Российской Федерации объявлена частичная мобилизация, которая в период совершения преступления не была окончена".