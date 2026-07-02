Четыре бойца из Ростовской области убиты на Украине

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Дмитрий Ходин, Роман Шандра и двое их земляков из Сальского района убиты в боевых действиях. С начала российской операции на Украине власти назвали имена как минимум 915 убитых там донских военных.

Как писал "Кавказский узел", на 29 июня власти и силовики официально признали убитыми в военной операции на Украине не менее 911 военных из Ростовской области.

О вручении наград родным четырех убитых в военной операции бойцов отчиталась администрация Сальского района на странице во "ВКонтакте".

Орденом Александра Невского с мечами награжден посмертно гвардии старший сержант Дмитрий Ходин, медалью Жукова - рядовой Роман Шандра, медалями Суворова - ефрейтор Даниил Евстафьев и рядовой Григорий Доценко.

Таким образом, официально признаны убитыми на украинском фронте не менее 915 бойцов из Ростовской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

В начале марта администрация Сальского района сообщила, что на Украине убиты Николай Шурховецкий, Денис Лазарев и Виктор Федоревский.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов. "Удостоверение ветерана боевых действий было выдано только потому, что Василий успел прослужить в ВДВ три месяца по контракту от ВЧ в Одинцово", - рассказала, в частности, родственница одного из них.