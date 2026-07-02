Более 25 БПЛА сбиты над территорией Ростовской области

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Официальной информации о пострадавших и разрушениях нет.

Как писал "Кавказский узел", 27 июня беспилотник атаковал музейный комплекс "Самбекские высоты" - 12 пострадавших были доставлены в больницу, из них 10 - госпитализированы.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил о налете дронов в небе над шестью муниципалитетами региона.

"Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожены больше двух с половиной десятков БПЛА в шести районах области: Чертковском, Верхнедонском, Миллеровском, Боковском, Шолоховском, Тарасовском", - написал чиновник в своем телеграм-канале. Информация о пострадавших и разрушениях не поступала, уточнил Слюсарь.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

В период с 20 мск 1 июля до 7 мск были сбиты 327 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территорией России, сообщило Минобороны. В частности, утверждается о том, что налет дронов зафиксирован в Астраханской, Волгоградской, Ростовской областях и Краснодарском крае, говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.