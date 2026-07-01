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19:15, 1 июля 2026

Два подростка заподозрены в подготовке теракта на Ставрополье

Задержание подростка. 1 июля 2026 г. Фото: Telegram-канал Следком

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Попытка теракта, поджога базовой стации в селе Нины по указанию кураторов, стала основанием для задержания и ареста двух подростков на Ставрополье, один их них также подозревается в попытке поджечь почтовое отделение и газораспределительный пункт.

Дело о покушении на теракт возбудили в отношении двух несовершеннолетних жителей Ставрополья, сообщает пресс-служба краевого СУ СКР.

"В апреле 2026 года 15-летний и 17-летний подростки согласились на предложение, поступившее им в мессенджере Telegram, за денежное вознаграждение совершить террористический акт. Действуя по заданию украинского куратора, они приобрели горюче-смазочные материалы и изготовили самодельное зажигательное устройство, с помощью которого попытались поджечь базовую станцию сотовой связи в селе Нины в Советском городском округе", - указано в сообщении.

Также, как утверждает следствие, в феврале 15-летний юноша по заданию куратора пытался поджечь почтовое отделение и газорегуляторный пункт в том же селе. Довести преступления до конца они не смогли по независящим от них обстоятельствам - огонь не распространился по объектам, не нарушив их работу, отметили в управлении.

Дело расследуется по ч. 3 ст. 30, п. "а" ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на террористический акт). Фигуранты заключены под стражу.

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Автор: "Кавказский узел"

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