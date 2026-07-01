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16:14, 1 июля 2026

Боец из Волгоградской области убит в зоне СВО

Военнослужащий. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" при помощи ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Юрий Наумов убит в боевых действиях. С начала военной операции на Украине официально признаны убитыми не менее 1810 бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", к 26 июня  власти и силовики признали  убитыми в военной операции на Украине не менее 1809 бойцов из Волгоградской области. 

Юрий Наумов убит в военной операции, сообщила сегодня администрация Быковского района, отчитываясь  выступлении вдовы бойца на митинге на Аллее Славы. Подробности об убитом в сообщении не приведены.

Таким образом официально признаны убиты не менее 1810 бойцов из Волгоградской области.

Ранее, в январе 2024 года, власти Быковского района информировали, что в зоне СВО убит Эдуард Мосман.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории убитых бойцов. "Сотрудники администрации Санкт-Петербурга и военкомата сами у меня узнавали, найдено ли тело моего сына. В январе 2023 года я им сказала в ответ на очередной звонок, что тело найдено и я еду за ним", - рассказала, в частности, мать одного из убитых.

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Автор: "Кавказский узел"

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