Власти сообщили о гибели в военной операции бойца из Волгоградской области

06 января 2024, 23:39

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Эдуард Мосман погиб в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Быковского района. С начала специальной военной операции официально подтверждена гибель как минимум 645 военных из Волгоградской области.

"Кавказский узел" писал, что Владимир Микрюков стал 644-м военным из Волгоградской области, гибель которого в зоне военной операции на Украине подтвердили власти.

Именную парту в память о добровольце Эдуарде Мосмане, погибшем 24 ноября 2023 года в ходе военной операции на Украине, открыли в Быковской средней школе №2, где он учился. Мосману было 50 лет, сообщила администрация Быковского района в своем Telegram-канале 26 декабря 2023 года.

Таким образом, официально подтверждена гибель в военной операции не менее 645 бойцов из Волгоградской области. Всего власти и силовики на 23.39 мск 6 января сообщили о гибели на Украине как минимум 3219 военных с юга России, в том числе 1578 – из СКФО и 1641 – из ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям погибших поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории погибших бойцов из других регионов.

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