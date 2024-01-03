Специальная военная операция на Украине. Фото: https://z.mil.ru/

03 января 2024, 15:06

Число убитых на Украине военных с юга России достигло 3200

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Не менее 1570 жителей СКФО и 1630 бойцов из ЮФО погибли в специальной военной операции на Украине, следует из сообщений представителей властей и силовых ведомств. Больше всего погибших военных приходится на Дагестан.

Как сообщал "Кавказский узел", на 28 декабря представители властей и силовики официально подтвердили гибель во время проведения специальной военной операции (СВО) на Украине как минимум 3150 жителей Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) и Южного федерального округа (ЮФО). Больше всего погибших военных приходилось на Дагестан.

Власти и силовики с начала проведения СВО сообщили о гибели как минимум 3200 жителей регионов юга России и республик Северного Кавказа.

Согласно официальным данным, на Украине погиб 1570 жителей СКФО. Наибольшее число погибших приходится на Дагестан – 713. Подтверждена гибель 248 жителей Северной Осетии, 257 военных из Ставропольского края, 163 жителей Чечни, 115 бойцов из Кабардино-Балкарии, 44 – из Ингушетии и 30 – из Карачаево-Черкесии.

Подтверждена официально гибель в ходе спецоперации 1630 военных из ЮФО. Согласно сообщениям властей и силовиков, во время проведения СВО на Украине погибло 642 жителя Волгоградской области, 358 бойцов из Ростовской области, 281 военнослужащий из Краснодарского края, 251 житель Астраханской области, 44 военных из Адыгеи и 54 – из Калмыкии.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

Напомним, первым из представителей властей о гибели в ходе СВО российского военного сообщил глава Дагестана Сергей Меликов. 26 февраля 2022 года он рассказал, что на Украине погиб офицер Нурмагомед Гаджимагомедов.

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Примечание:

"Похоронен погибший на Украине житель Дагестана", "Предприниматель из Новоаннинского погиб на Украине", "Контрактник из Северной Осетии погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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