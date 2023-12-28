28 декабря 2023, 04:48

Число убитых на Украине военных с юга России официально достигло 3150

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Как минимум 3150 жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов убиты на Украине с начала российской военной операции, их гибель официально подтверждена сообщениями чиновников и силовиков.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря официальные власти признали гибель в ходе военных действий на Украине не менее 3106 бойцов из регионов юга России, в том числе 1525 - из СКФО и 1581 - из ЮФО. Наибольшее число погибших приходится, соответственно, на Дагестан и Волгоградскую область.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

К 28 декабря чиновники и силовики официально подтвердили гибель на Украине не менее 1543 выходцев с Северного Кавказа и по меньшей мере 1607 бойцов из регионов Южного федерального округа. 

Так, в ходе военных действий на Украине с 24 февраля 2022 года, согласно опубликованным властями сведениям, погибли как минимум 706 уроженцев Дагестана, 247 жителей Северной Осетии и 245 ставропольцев.

Также официально подтверждена гибель 158 уроженцев Чечни и 115 бойцов из Кабардино-Балкарии . На Ингушетию приходится 44 погибших силовика, на Карачаево-Черкесию - 28 убитых. 

В Южном федеральном округе чиновники и силовики подтвердили гибель на Украине 638 военных из Волгоградской области и 355 жителей Ростовской области.

В Краснодарском крае, согласно официальным сведениям, насчитывается не менее 267 погибших силовиков, в Астраханской области - не менее 249. Убитыми на Украине также признаны 54 уроженца Калмыкии и 44 жителя Адыгеи. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов.

В феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов - в том числе о "больших потерях" в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области. 

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. В пользу того, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число потерь убитыми и личные данные каждого погибшего объективно сложно.

Еще один явный фактор – стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине. Минобороны России только один раз, в марте 2022 года, раскрыло общую цифру убитых на Украине военнослужащих, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Контрактник из Дагестана убит в военной операции на Украине", "Житель Ростовской области осужден за госизмену", "Три бойца из Ростовской области убиты на Украине". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

28 декабря 2023, 06:41

  • Мотострелок из Дагестана погиб на Украине

    Младший сержант Гюльмагомед Шихрагимов, служивший в мотострелковой роте, погиб во время специальной военной операции. С начала спецоперации на Украине подтверждена гибель в ходе нее не менее 707 жителей Дагестана.

28 декабря 2023, 05:47

  • Аналитики поспорили о последствиях передачи "Пицунды" для абхазских властей

    Власти Абхазии ратифицировали соглашение о передаче России госдачи "Пицунда" таким образом, что полностью утратили доверие общества, поэтому протесты в связи с этим решением могут возобновиться, полагает журналист Роин Агрба. Исправленная версия документа устроила значительную часть оппозиционных сил, возразили активист Тимур Гулия и политолог Нателла Акаба.

28 декабря 2023, 03:49

  • Жители Калмыкии возмущены вандализмом против мемориальной доски жертвам депортации

    Разрушение мемориальной доски, установленной на станции Абганерово в Волгоградской области накануне 80-й годовщины депортации калмыков, глубоко оскорбило жителей республики и вызвало дискуссии о мотивах вандала. Опрошенные "Кавказским узлом" жители Калмыкии связали инцидент с атмосферой ненависти в обществе и политическим курсом на реабилитацию сталинизма.

28 декабря 2023, 02:50

28 декабря 2023, 01:51

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи