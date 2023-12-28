Число убитых на Украине военных с юга России официально достигло 3150

28 декабря 2023, 04:48

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Как минимум 3150 жителей Северо-Кавказского и Южного федеральных округов убиты на Украине с начала российской военной операции, их гибель официально подтверждена сообщениями чиновников и силовиков.

Как писал "Кавказский узел", к 21 декабря официальные власти признали гибель в ходе военных действий на Украине не менее 3106 бойцов из регионов юга России, в том числе 1525 - из СКФО и 1581 - из ЮФО. Наибольшее число погибших приходится, соответственно, на Дагестан и Волгоградскую область.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

К 28 декабря чиновники и силовики официально подтвердили гибель на Украине не менее 1543 выходцев с Северного Кавказа и по меньшей мере 1607 бойцов из регионов Южного федерального округа.

Так, в ходе военных действий на Украине с 24 февраля 2022 года, согласно опубликованным властями сведениям, погибли как минимум 706 уроженцев Дагестана, 247 жителей Северной Осетии и 245 ставропольцев.

Также официально подтверждена гибель 158 уроженцев Чечни 1 и 115 бойцов из Кабардино-Балкарии 2 . На Ингушетию приходится 44 погибших силовика, на Карачаево-Черкесию - 28 убитых.

В Южном федеральном округе чиновники и силовики подтвердили гибель на Украине 638 военных из Волгоградской области и 355 жителей Ростовской области.

В Краснодарском крае, согласно официальным сведениям, насчитывается не менее 267 погибших силовиков, в Астраханской области - не менее 249. Убитыми на Украине также признаны 54 уроженца Калмыкии и 44 жителя Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов.

В феврале 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов - в том числе о "больших потерях" в результате лишь одного артобстрела в Херсонской области.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. В пользу того, что реальные потери среди северокавказских силовиков на Украине, вероятно, выше, чем признанные официальными источниками, говорят разные факторы, – в частности, высокая интенсивность боевых действий, в условиях которой оперативно установить точное число потерь убитыми и личные данные каждого погибшего объективно сложно.

Еще один явный фактор – стремление властей сгладить представление общественности о потерях на Украине. Минобороны России только один раз, в марте 2022 года, раскрыло общую цифру убитых на Украине военнослужащих, отмечается в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

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