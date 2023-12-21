Более 3100 военных с юга России официально признаны погибшими на Украине

21 декабря 2023, 08:14

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Не менее 3106 бойцов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов погибли с начала специальной военной операции на Украине, следует из официальных сообщений чиновников и силовиков.

Как писал "Кавказский узел", к 12 декабря представители властей официально подтвердили гибель в ходе военных действий на Украине не менее 3050 бойцов из регионов юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1562 - из ЮФО. Наибольшее число погибших приходилось на Дагестан и Волгоградскую область.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Представители власти к 21 декабря официально подтвердили гибель на Украине по меньшей мере 1525 выходцев с Северного Кавказа и как минимум 1581 жителя регионов Южного федерального округа.

Согласно официально опубликованным данным, с 24 февраля 2022 года в результате боевых действий на Украине погибли как минимум 698 бойцов из Дагестана, 246 военных из Северной Осетии и 240 - из Ставропольского края.

На Чечню 1 приходится по меньшей мере 155 убитых силовиков, еще 115 подтвержденных случаев гибели - выходцы из Кабардино-Балкарии 2 . Также подтверждена гибель 44 жителей Ингушетии и 27 бойцов из Карачаево-Черкесии.

В Южном федеральном округе больше всего погибших - 635 человек - из Волгоградской области. Убитыми на Украине признаны не менее 344 жителей Ростовской области, 260 силовиков из Краснодарского края и 248 - из Астраханской области. Кроме того, подтверждена гибель 54 бойцов из Калмыкии и 40 выходцев из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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