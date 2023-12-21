Российские военнослужащие во время военной операции на Украине. Скриншот видео Минобороны РФ

21 декабря 2023, 08:14

Более 3100 военных с юга России официально признаны погибшими на Украине

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Не менее 3106 бойцов из Северо-Кавказского и Южного федеральных округов погибли с начала специальной военной операции на Украине, следует из официальных сообщений чиновников и силовиков. 

Как писал "Кавказский узел", к 12 декабря представители властей официально подтвердили гибель в ходе военных действий на Украине не менее 3050 бойцов из регионов юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1562 - из ЮФО. Наибольшее число погибших приходилось на Дагестан и Волгоградскую область.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Представители власти к 21 декабря официально подтвердили гибель на Украине по меньшей мере 1525 выходцев с Северного Кавказа и как минимум 1581 жителя регионов Южного федерального округа. 

Согласно официально опубликованным данным, с 24 февраля 2022 года в результате боевых действий на Украине погибли как минимум 698 бойцов из Дагестана, 246 военных из Северной Осетии и 240 - из Ставропольского края. 

На Чечню приходится по меньшей мере 155 убитых силовиков, еще 115 подтвержденных случаев гибели - выходцы из Кабардино-Балкарии . Также подтверждена гибель 44 жителей Ингушетии и 27 бойцов из Карачаево-Черкесии. 

В Южном федеральном округе больше всего погибших - 635 человек - из Волгоградской области. Убитыми на Украине признаны не менее 344 жителей Ростовской области, 260 силовиков из Краснодарского края и 248 - из Астраханской области. Кроме того, подтверждена гибель 54 бойцов из Калмыкии и 40 выходцев из Адыгеи. 

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Мэр Невинномысска сообщил о гибели на Украине командира полка", "Суд в Волгограде отверг претензии прокуратуры к публикациям медиа о погибших на Украине", "Правозащитники сочли перевыполнение Чечней плана по мобилизации результатом принуждения к службе". 

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

21 декабря 2023, 11:35

  • Востоковеды и активисты прокомментировали идею преподавать арабский в школах Кавказа

    Предложение ввести в школьную программу арабский язык, хоть и имеет политическую подоплеку, но будет положительно воспринято в республиках Северного Кавказа, где у многих родителей школьников есть желание, чтобы их дети изучали арабский язык, считают опрошенные "Кавказским узлом" правозащитники и активисты. При этом, полагают они, не стоит во главу угла ставить вопросы изучения языка с точки зрения религии. Возникают вопросы о квалификации педагогов, кроме того, есть проблемы с методиками преподавания арабского языка в школах предупредили востоковеды.

21 декабря 2023, 10:57

21 декабря 2023, 10:02

  • Представительница финпирамиды Smart Buyers арестована в Нальчике

    Суд в Нальчике заключил под стражу находившуюся в федеральном розыске 23-летнюю уроженку Саратовской области, выступавшую лицом финансовой пирамиды, организаторы которой обманули 2875 жителей на 764 миллиона рублей, отчиталось МВД по Кабардино-Балкарии. Источник уточнил, что речь идет о задержании девушки, выступавшей лицом финпирамиды Smart Buyers.

21 декабря 2023, 09:08

21 декабря 2023, 07:19

  • Сельчане в Астраханской области отрезаны от внешнего мира из-за проблемы с переправой

    В Володарском районе около месяца не работают паромы, из-за чего жители села Шагано-Кондаковка лишились переправы через реку, пожаловались сельчане в соцсети. Они потребовали от властей решить эту проблему. Жители Шагано-Кондаковки уже не первый раз остаются без переправы, но чиновники не принимают мер для решения проблемы, отметил в комментариях местный житель.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи