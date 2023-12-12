Власти признали гибель в ходе спецоперации на Украине 3050 бойцов с юга России

12 декабря 2023, 06:29

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С начала специальной военной операции на Украине власти и силовики сообщили о гибели не менее 3050 военных из регионов юга России, в том числе 1488 - из СКФО и 1562 - и ЮФО. Больше всего погибших - из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", к 4 декабря представители власти и силовики подтвердили гибель в ходе специальной военной операции на Украине не менее 3000 бойцов из регионов юга России, в том числе 1471 - из СКФО и 1529 - из ЮФО. Наибольшее число погибших приходилось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Представители властей и силовых ведомств признали гибель в ходе СВО на Украине не менее 3050 военных из регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов.

По официальным данным, к 12 декабря в военной операции погибли не менее 1488 бойца из регионов СКФО. Больше всего погибших из СКФО, как и ранее, насчитывается в Дагестане: 693 человека. Подтверждена гибель 242 бойцов из Северной Осетии, 227 – из Ставропольского края, 142 – из Чечни , 114 – из Кабардино-Балкарии , 44 – из Ингушетии и 26 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1562 бойца из регионов ЮФО погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 632 бойцов из Волгоградской области, 333 – из Ростовской области, 260 – из Краснодарского края, 244 – из Астраханской области, 52 – из Калмыкии и 40 – из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

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