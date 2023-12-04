Спецоперация на Украине. Фото mil.ru

04 декабря 2023, 18:36

Власти признали гибель на Украине 3000 бойцов с юга России

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Официально подтверждена гибель в военной операции на Украине не менее 3000 бойцов из регионов юга России, в том числе 1471 из СКФО и 1529 из ЮФО. Дагестан остается лидером среди регионов юга страны по числу погибших в военной операции.

Как писал "Кавказский узел", к 25 ноября власти и силовики подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 2950 бойцов с юга России, в том числе 1450 - из СКФО и 1500 - из ЮФО. Наибольшее число погибших (674) приходилось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Власти и силовые ведомства признали гибель в военной операции на Украине не менее 3000 военных из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 4 декабря в военной операции погибли не менее 1471 бойца из регионов Северного Кавказа.

Наибольшее число погибших из СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 689 человек. Кроме того, подтверждена гибель 240 бойцов из Северной Осетии, 219 – из Ставропольского края, 139 – из Чечни , 114 – из Кабардино-Балкарии , 44 – из Ингушетии и 26 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1529 бойцов из регионов ЮФО погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 615 бойцов из Волгоградской области, 326 – из Ростовской области, 255 – из Краснодарского края, 242 – из Астраханской области, 51 – из Калмыкии и 40 – из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Два бойца из Дагестана убиты в военной операции", "Полицейский из Махачкалы убит на Украине", "Боец из Кисловодска погиб на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

04 декабря 2023, 18:00

04 декабря 2023, 17:21

  • Боец из Кисловодска погиб на Украине

    Военнослужащий Евгений Галета погиб в военной операции на Украине, сообщил глава Кисловодска. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 219 бойцов из Ставропольского края.

04 декабря 2023, 16:42

  • Суд в Баку оставил журналиста Оруджева под стражей

    Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на арест азербайджанского журналиста Азиза Оруджева, обвиняемого в самовольном строительстве. Оруджев связал арест со своей профессиональной деятельностью.

04 декабря 2023, 16:05

04 декабря 2023, 15:31

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Персоналии

Еще

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи