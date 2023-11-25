Власти признали гибель на Украине 2950 военных с юга России

25 ноября 2023, 22:11

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

С начала военной операции на Украине власти и силовики сообщили о гибели не менее 2950 военных с юга России, в том числе 1450 - из СКФО и 1500 из ЮФО. В Дагестане насчитывается наибольшее число погибших среди регионов юга России.

Как писал "Кавказский узел", к 17 ноября власти и силовики подтвердили гибель в военной операции на Украине не менее 1421 военнослужащего из СКФО и 1480 бойцов из ЮФО. Наибольшее число погибших (666) приходилось на Дагестан.

"Кавказский узел" ведет поименный список жителей СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами.

Власти и силовые ведомства признали гибель в военной операции на Украине не менее 2950 военных из регионов СКФО и ЮФО. Согласно официальным данным, к 25 ноября в военной операции погибли не менее 1450 бойцов из регионов Северного Кавказа.

Наибольшее число погибших из СКФО, как и прежде, насчитывается в Дагестане: 674 человек. Кроме того, подтверждена гибель 238 бойцов из Северной Осетии, 215 – из Ставропольского края, 138 – из Чечни 1 , 114 – из Кабардино-Балкарии 2 , 44 – из Ингушетии и 26 – из Карачаево-Черкесии.

По меньшей мере 1500 бойцов из регионов ЮФО погибли в военной операции. В том числе подтверждена гибель 605 бойцов из Волгоградской области, 323 – из Ростовской области, 249 – из Краснодарского края, 234 – из Астраханской области, 49 – из Калмыкии и 40 – из Адыгеи.

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

Напомним, первой официально признанной властями потерей России в военной операции стал офицер из Дагестана Нурмагомед Гаджимагомедов. О его гибели сообщил 26 февраля 2022 года глава республики Сергей Меликов. 15 февраля 2023 года Рамзан Кадыров заявил, что главы регионов не должны сообщать данные о числе погибших на Украине. Глава Чечни призвал "не комментировать потери", хотя прежде и сам сообщал о гибели чеченских бойцов.

Ранее опрошенные "Кавказским узлом" кавказоведы указали на дефицит информации о числе погибших на Украине. Истинные масштабы потерь в военной операции невозможно оценить до ее окончания, заявил, в частности, Алексей Малашенко. Ахмет Ярлыкапов связал значительное количество потерь среди уроженцев Дагестана с тем, что на контрактную службу чаще всего идут жители бедных регионов.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.