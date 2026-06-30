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01:47, 30 июня 2026

Извинения за видео об атаке стали неформальной мерой наказания волгоградцев

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Принуждение к извинениям авторов видео об атаке на волгоградский завод “Титан-Баррикады” - неофициальное наказание ради манипуляции общественным мнением. Запрет на сьемку атак не имеет практического смысла, но авторы видео рискуют получить обвинение в госизмене, заявили "Кавказскому узлу" эксперты.

Как писал "Кавказский узел", как минимум три человека задержаны после того, как сделанные ими записи ракетной атаки на Волгоград попали в сеть. В беседе с силовиками, которую разместили местные СМИ, задержанные принесли извинения

В регионах ЮФО и СКФО, в том числе в Волгоградской области, запрещена съемка атак дронов и их последствий. Эти запреты противоречат Конституции, гарантирующей недопустимость цензуры и свободу поиска, фиксации и распространения информации, указали юристы.

Практика публичных извинений в Волгоградской области «редка, но начинает набирать популярность в работе следственных органов», сообщил корреспонденту «Кавказского узла» журналист Вячеслав Лемкус. 

«Все помнят как каялись участники нашумевшей в стране «голой вечеринки Ивлеевой» в 2023 году. Потом по стране прокатились публичные извинения всякого рода хулиганов, оскандалившихся общественных деятелей и политиков. В Волгоградской области публичные извинения за своих сотрудников приносило руководство областного телевидения, после того как один из «новогодних неприличных» корпоративов попал в открытый доступ. Публично извинялись в прошлом году подростки, устроившие в Волгограде стрельбу у супермаркета», - привел он примеры.

По мнению Лемкуса, практика публичных извинений  пока не имеет широкого распространения в Волгоградской области. Журналист считает, что к таким «манипуляциям массовым сознанием» следственные органы в регионе прибегают только в крайних случаях.

«К таким случаям, думаю, и относится борьба с самовольными видеосъемками атак БПЛА в Волгограде. Этими видео-покаяниями власти пытаются побороть страстное желание граждан хайпануть. Это и акт устрашения, и предупреждение, и возможность чистосердечным раскаянием смягчить административное или уголовное наказание. Впрочем, по моему глубокому убеждению, такие меры бессмысленны. Люди как снимали, так и будут снимать запретные события», - считает журналист.

Практика публичных извинений, принятая в Чечне с подачи Рамзана Кадырова, распространилась на другие регионы России. В мае представители цыганской общины принесли извинения за драку в селе Солодушино Николаевского района Волгоградской области. Летом 2023 года волгоградский блогер Павел Прокудин принес извинения за оскорбления мусульман и жителей Кавказа в своем видеостриме. 

Власти и следственные органы стараются не афишировать подобные дела, обратил внимание житель Волгограда, историк Андрей Кудинов

«Видимо, не хотят вступать в дискуссии с общественностью и оставшимися кое-где правозащитниками по поводу законности подобных запретов (на запись и распространение информации о дроновых и ракетных атаках). Если суды по таким делам и проходят, то в закрытом режиме. Распространение же публичных извинений носит, так сказать, частный воспитательный характер», - заметил он.

Николай Беликов - офицер запаса, специалист в области авиационного вооружения. Он отметил, что любые видеозаписи или цифровые фотофиксации имеют геометки - метаданные, которые содержат информацию о месте съемки, обычно в виде координат GPS. Если метки не удалили, то по ним можно определить расположение места съемки. Также, по словам специалиста, возможна видео-верификация - система искусственного интеллекта может по какому-то пейзажу определить место съемки.

«Но месторасположение российских заводов давно известно, потому что вооруженные силы Украины сотрудничают с американскими и европейскими разведками. Те же опираются на мощную и технически качественную спутниковую группировку, с очень высоким разрешением. Все военные объекты России давным-давно известны разведывательным службам и Украины и стран НАТО», - сказал Беликов корреспонденту «Кавказского узла». 

Беликов также усомнился об опасности подобных съемок объектов ПВО: по его словам, в районе заводов используется не стационарная, техника, а мобильная, которая легко меняет свою дислокацию. По его мнению, «вся эта истерия по поводу видео и фото фиксации прилета дронов и ракет» в первую очередь является попыткой «скрыть свои неудачи в тылу и на фронте».

«Министерство обороны РФ рапортует о том, как сбили дроны, но ничего при этом не сообщает о попаданиях. У них начинается истерика, когда в сети обычные граждане распространяют подобные видеозаписи», - заключил Николай Беликов.

Юрист Сергей Иващенко напомнил, что 5 февраля 2025 года губернатор Волгоградской области издал постановление №49 о запрете распространения информации и фото-видео кадров о прилетах беспилотников, местах падения дронов и работы ПВО. По словам юриста, административное наказание для провинившихся граждан, предусмотренное в постановлении, минимально: штраф одной до трех тысяч рублей.

«Здесь можно было бы подискутировать по поводу законности выхода в свет подобного постановления. Оно, например, напрямую противоречит конституционным правам граждан на производство и распространение информации. Не забываем и о запрете цензуры (статья 29 Конституции РФ). Также напомню о том, что в стране не введено военное положение. Поэтому у властей нет законного основания отменять свободы граждан, закрепленные Конституцией», - заявил Сергей Иващенко.

Он отметил, что областные власти редко используют меры, установленные постановлением губернатора.

«Я не слышал пока ни об одном оштрафованном горе-наблюдателе. Возможно, это связано с тем, что с 2024 года судебные заседания по кейсам, связанным с СВО, проходят в закрытом режиме. Информация в СМИ не попадает. Тишина гробовая. Если же нарушители постановления губернатора будут настаивать на своей невиновности, есть страшный рычаг давления на них — это деяние можно легко переквалифицировать по уголовной статье (275 УК РФ) Государственная измена. А там уже от 12 до 20 лет лишения свободы», - заметил Сергей Иващенко.

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источник: корреспондент "Кавказского узла"

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