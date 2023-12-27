Кадыров не удовлетворился извинениями участников "голой вечеринки"

27 декабря 2023, 22:54

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Глава Чечни призвал участников "голой вечеринки", ряд из которых имеют звания заслуженных и народных артистов Чечни, приехать в университет спецназа в Гудермесе и показать искренность извинений, поработав на благо добровольцев.

"Голая вечеринка" в Москве, которую посетили селебрити в клубе "Мутабор", обернулась публичными извинениями. Роскомнадзор усмотрел признаки пропаганды ЛГБТ в ряде материалов с "голой вечеринки", сообщил в своем Telegram-канале депутат Госдумы Александр Хинштейн. После того, как скандал начал набирать обороты в СМИ и соцсетях, свои извинения принесли организатор вечеринки Анастасия Ивлеева, певцы Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, журналистка Ксения Собчак.

Практика публичных извинений, активно использующаяся в Чечне, жители которой регулярно просят прощения за различные проступки и критику властей, а репортажи об этом публикует, в частности, ЧГТРК "Грозный", распространилась и на другие регионы. Подробнее об этом говорится в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин".

Рамзан Кадыров заявил сегодня, что участники вечеринки, которые "после инициирования проверок государственными органами, после волны справедливого недовольства аудитории, после отмены контрактов" "вдруг опомнились и записали извинения", должны "доказать свою искренность делом".

Он предложил российским селебрити "доказать ощутимым поступком свою сопричастность к СВО" и "разделить тяжесть тренировок и службы в Российском университете спецназа в Гудермесе", где проходят ускоренные курсы подготовки добровольцы.

"Нет ничего зазорного в том, чтобы помочь в организации их тренировок, в быту, в столовой, в постирочной, в медпункте", - написал он в своем Telegram-канале.

"Простить можно любого, главное, чтобы искренность была не на словах, а на реальном деле", - отметил он, предложив заняться организацией программы по исправлению участников вечеринки министру Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмеду Дудаеву.

Ранее Филипп Киркоров участвовал в празднике в Гудермесе по случаю 30-летия Рамзана Кадырова, занимавшего тогда пост премьер-министра Чечни, тогда же Киркоров стал народным артистом Чечни и Ингушетии. Киркоров признался тогда, что выступая для гостей Кадырова, пережил один из счастливейших моментов в своей жизни.

В 2007-м году Диме Билану также было присвоено звание заслуженного артиста Чеченской Республики и Ингушетии, говорится в публикации "Газеты.ру". О встречах Кадырова и Билана СМИ не сообщали.

"Кавказский узел" также ведет "Хронику публичных извинений на Кавказе", а материалы о практике публичных извинений размещает на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".

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