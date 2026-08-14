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23:12, 14 августа 2026

Адам Кадыров получил очередное почетное звание

Адам Кадыров получил звание "Почетный гражданин Курчалоевского района". Фото: пресс-служба Совбеза Чечни / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Третий сын Рамзана Кадырова и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров получил звание "Почетный гражданин Курчалоевского района". 

Как писал "Кавказский узел", в июне Рамзан Кадыров второй раз присвоил звание героя Чечни своему 18-летнему сыну Адаму Кадырову, первая награда была вручена вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Присвоение звания власти Чечни объяснили выдающимися заслугами перед государством, служением народу и поддержкой СВО. Первый сын главы Чечни Ахмат Кадыров, в отличие от младшего брата, получил первое звание Героя Чечни только 7 августа. Присвоение сыновьям Рамзана Кадырова высоких наград и званий, таких как Герой Чечни, не добавляет популярности ни им, ни Кадырову-старшему: у большинства людей такие жесты вызывают раздражение, насмешки и недоумение, уверены опрошенные "Кавказским узлом" аналитики. 

О новой медали в коллекции Адама Кадырова сегодня сообщил возглавляемый им Совет безопасности Чечни. В официальном Telegram-канале ведомства опубликовано поздравление Адаму Кадырову с присвоением звания "Почетный гражданин Курчалоевского района Чеченской Республики".

Пресс-служба Совбеза назвала присвоение очередного почетного звания Кадырову-младшему "заслуженным признанием его ответственного труда, преданности интересам республики и заслуг перед жителями Курчалоевского района". В чем конкретно заключаются эти заслуги перед жителями, в сообщении не уточняется. 

В октябре 2025 года Адам Кадыров получил звание "Почетный гражданин Надтеречного муниципального района". Соответствующую медаль ему вручили во время церемонии открытия спортивного комплекса Dustum в селе Гвардейское. Комплекс носит имя Адама Кадырова. 

Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля. Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам получил все свои награды за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем". С февраля 2022 года до августа 2025 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил как минимум 31 награду. Второе место по числу наград занимает его сын Адам.

25 августа 2025 года ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал. 31 мая Адам Кадыров получил медаль за вклад в СВО.

16 января источники сообщили, что кортеж третьего сына Рамзана Кадырова попал в ДТП в Грозном, пострадали сам Адам Кадыров и его сопровождающие. В течение трех недель после сообщений о ДТП Адам Кадыров поддерживал относительную активность в соцсетях, но не публиковал своих новых изображений. Рамзан Кадыров 9 февраля в первый раз упомянул о дорожной аварии с участием его третьего сына Адама, назвав все публикации медиа об инциденте "вбросом". "Кавказским узлом" подготовлена справка "Что известно о засекреченном инциденте с Адамом Кадыровым в Грозном".

Летом 2026 года в одном из связанных с Адамом Кадыровым аккаунтов в соцсети появилось видео, на котором он нарушает ПДД: третий сын главы Чечни в 2,5 раза превысил допустимую скорость, проехал по двойной сплошной и пользовался телефоном за рулем. Такой ролик по закону может стать основанием для административного дела, и в частности, лишения прав, указали юристы. Спустя несколько дней после публикации такого видео Адам Кадыров получил медаль от ГИБДД.

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Автор: "Кавказский узел"

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