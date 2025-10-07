×

18:52, 7 октября 2025

Адам Кадыров открыл в Чечне спорткомплекс имени себя

Адам Кадыров на открытии спорткомплекса Dustum имени Адама Кадырова. Кадр видео Хамзат Хасанов / Telegram

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Спортивный комплекс Dustum, открытый в селе Гвардейское Надтеречного района, носит имя третьего сына главы Чечни Адама Кадырова. Открывал комплекс лично Адам Кадыров, став "почетным гражданином" района. 

Как писал "Кавказский узел", к 17 годам Адам Кадыров получил должности куратора Российского университета спецназа, помощника главы Чечни, куратора МВД Чечни, секретаря Совета безопасности Чечни и куратора помощи Палестине. 19 сентября отец также поручил ему контролировать уплату налога на имущество организациями муниципального уровня. 

Об открытии спорткомплекса имени Адама Кадырова в Гвардейском сообщил глава Надтеречного района Чечни Хамзат Хасанов. На церемонии лично присутствовали Адам Кадыров и боец UFC Хамзат Чимаев, названный “основателем” и “идейным вдохновителем проекта”. Также на мероприятии присутствовал министр по делам молодежи Чечни Рамзан Висмурадов. 

Хамзат Чимаев пользуется особой благосклонностью Рамзана Кадырова. В августе Чимаев, ставший новым чемпионом UFC в среднем весе, получил от него в подарок очередной автомобиль, Mercedes-Maybach GLS 600. Чемпионский пояс Чимаев при этом отдал Адаму Кадырову. В мае 2022 года глава Чечни был гостем на свадьбе спортсмена. Власти Чечни, заказывая у известных людей рекламу аккаунтов членов семьи Кадырова и его приближенных в соцсетях, финансировали раскрутку в том числе и аккаунта Чимаева.

За “реализацию такого важного и нужного проекта” Хасанов поблагодарил Рамзана Кадырова и его мать, президента фонда имени Ахмата Кадырова Аймани Кадырову. Спорткомплекс оснащен “по последнему слову техники” и призван дать подрастающему поколению “альтернативу улице”, написал чиновник в своем Telegram-канале. 

Фонд Кадырова оплатил строительство и оснащение комплекса, который включает “два борцовских мата, боксерские груши, современный спортивный инвентарь, тренажеры, душевые и раздевалки”, уточняется в репортаже ЧГТРК “Грозный”. 

Адам Кадыров получает медаль почетного гражданина. Кадр видео Хамзат Хасанов / TelegramВ ходе церемонии Адам Кадыров поздравил жителей с открытием спортивного комплекса и получил новое звание - “Почетный гражданин Надтеречного муниципального района”.

 Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля.  Подробности собраны в справке "Кавказского узла" "Избиение Никиты Журавеля: зачем кадыровцам понадобилось публиковать видео". 

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что его сын Адам получил все свои награды за конкретные достижения, и назвал его "замечательным парнем". С февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил как минимум 31 награду. Второе место по числу наград занимает его сын Адам. 25 августа ему вручили медаль "Защитнику Чеченской Республики" во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал.

Автор: "Кавказский узел"

