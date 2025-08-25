Коллекция наград Адама Кадырова пополнилась медалью “Защитнику Чечни”

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Медаль “Защитнику Чеченской Республики” Адам Кадыров получил из рук главы МВД Чечни во время чемпионата по тактической стрельбе, хотя сам он в этом соревновании участия не принимал.

Как писал "Кавказский узел", с февраля 2022 года Рамзан Кадыров и 29 его близких родственников получили как минимум 146 различных наград и знаков отличия. Лично глава Чечни получил как минимум 31 награду, второе место по числу наград занимает его сын Адам.

У Рамзана Кадырова насчитывается более 80 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды". Адам Кадыров начал получать многочисленные награды и звания осенью 2023 года, вскоре после избиения в СИЗО Никиты Журавеля.

О новой награде Адама Кадырова сообщил сегодня его отец, отчитываясь об итогах XII Открытого чемпионата по тактической стрельбе среди силовых подразделений. Соревнования продолжались пять дней, в них, по словам Кадырова, участвовали “лучшие бойцы России” и “гости из дружественных стран”.

Адам Кадыров участвовали лишь в торжественной церемонии награждения победителей и участников. Сообщая об этом, Рамзан Кадыров перечислил три должности 17-летнего сына: помощник главы Чечни, секретарь Совбеза Чечни и куратор Российского университета спецназа имени Путина.

В отдельном зачете все три призовых места заняли подразделения чеченских силовиков, названные в честь трех членов семьи Кадырова: первое место заняла команда “КРА”, второе — команда “Ахмат-1”, третье — команда “Дустум-1”. Командам из Кувейта и Бахрейна вместо наград достались “благодарственные письма за участие”, следует из публикации в Telegram-канале Кадырова.

Вручив награды участникам соревнований, Адам Кадыров “получил из рук министра внутренних дел” по Чечне Аслана Ирасханова медаль “Защитнику ЧР”, добавил Рамзан Кадыров. В сообщении не уточняется, за какие заслуги была вручена эта награда.

"Кавказский узел" также писал, что в июне 2025 года Рамзан Кадыров получил новую награду — почетный знак "Кентавр" Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства.

