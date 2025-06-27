×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
12:46, 27 июня 2025

Кадыров получил почетный знак за достижения в архитектуре

Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/news/society/164201/

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Рамзан Кадыров получил новую награду — почетный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства.

Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Кадыров сообщил о получении юбилейной медали в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, подчеркнув, что его награда имеет первый номер. 

Глава Чечни Рамзан Кадыров получил знак «Кентавр», сообщила пресс-служба мэрии Грозного на своей  странице "Вконтакте". О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном 26 июня. "Знак "Кентавр" вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства»,— сказано в сообщении. За какие именно достижения Кадыров получил знак «Кентавр», не уточняется.

Почетный знак «Кентавр» — высшая профессиональная награда, учрежденная Советом главных архитекторов России в 2003 году, уточняет "Коммерсант".

Отметим, что в октябре 2024 года Кадырову вручили знак «Почетный строитель России» «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии», сообщало РИА "Новости". В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики».

Помимо нового почетного знака у Рамзана Кадырова насчитывается еще как минимум 78 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".

Кадырову присвоено звание Герой России, также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Среди других наград главы Чечни — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также награды за правозащитную деятельность.

При этом российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. В частности, об угрозах и давлении на родственников предполагаемых боевиков можно прочиться в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне".

Практика награждения большим количеством медалей и званий распространяется также на близких родственников главы Чечни, например на сына Адама Кадырова, занимающего пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики.

Мы обновили приложения на Android и IOS – теперь они работают без VPN! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN) либо использовать браузер Ceno для обхода блокировок. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Уличные собаки. Фото: pixabay.com
02:53, 27 июня 2025
Грозненцы призвали гуманно решить проблему бродячих собак
Пожар в кафе "Чеченская кухня". 26 июня 2025 г. Скриншот видео https://t.me/chpgrozny_95/13950
15:30, 26 июня 2025
Владелец кафе чеченской кухни связал поджог заведения с "Русской общиной"
Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
14:32, 26 июня 2025
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа
Конфликт с участием чеченцев. 18 июня 2025 г. Коллаж "Кавказского узла". Скриншот видео https://t.me/chp_kavkaz/23733
00:55, 26 июня 2025
Конфликт "Русской общины" с кавказцами в Люблино остался вне правовых последствий
Тахир Бегельдиев. Фото: https://sledcom.ru/
18:25, 25 июня 2025
Обвиняемые в атаке на военных в Чечне приговорены к длительным срокам
Персоналии
Рамзан Кадыров. Фото: REUTERS/Said Tsarnayev
13:33, 7 мая 2025
Кадыров Рамзан Ахматович
Рубен Варданян. Фото: стоп-кадр видео - https://youtu.be/FHtq-QgWC5M?t=126
12:11, 14 марта 2025
Рубен Варданян
Бидзина Иванишвили. Фото : Александр Имедашвили, NEWSGEORGIA
17:19, 28 декабря 2024
Иванишвили Бидзина (Борис) Григорьевич
Выбор редактора
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Все блоги
Справочник
Рамзан Кадыров. Фото: Грозный Информ https://www.grozny-inform.ru/ Кадыров и его награды

Никол Пашинян и Баграт Галстанчн. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ в программе Copilot Главное о политических арестах в Армении в июне 2025 года

Беспорядки в аэропорту Махачкалы. 29 октября 2023 г. Фото https://report.az/ru/v-regione/minzdrav-dagestana-v-rezultate-besporyadkov-v-aeroportu-mahachkaly-est-ranenye/ Дело о погроме в аэропорту Махачкалы

Блогеры
Фото
09:34, 28 февраля 2025
Ветер с Апшерона
7
Конфликт из-за сбитого самолета AZAL закрыт. Наверное...
Фото
17:08, 26 января 2025
BERG...man Tbilisi
25
Победители всегда, в той или иной форме, вытесняют проигравших? Грузия, Чечня и другие
Фото
09:50, 20 января 2025
BERG...man Tbilisi
35
Меньше всего преступлений в 2024 - в Чечне, Дагестане, Ингушетии. Но есть одна загогулина
Фото
12:08, 19 января 2025
BERG...man Tbilisi
51
Двалишвили победил Нурмагомедова. Махачев превзошел Хабиба
Фото
09:17, 15 января 2025
BERG...man Tbilisi
23
Алаудинов о "когда-то друге, мужественном человеке" - Игоре Стрелкове
Аналитика
Нападение на силовиков в Махачкале. Кадр видео "Кавказского узла" https://youtu.be/RTANBD4E94E.
13:29, 2 июня 2025
В мае 2025 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе погибли 6 человек
Силовики в Ставропольском крае. В 2024 году в регионе жертв зафиксировано не было. Фото: НАК РФ, http://nac.gov.ru/antiterroristicheskie-ucheniya/komandno-shtabnoe-uchenie-v-stavropolskom-krae-0.html#&gid=1&pid=7
21:26, 19 мая 2025
В I квартале 2025 года убиты восемь человек и двое ранены на Северном Кавказе. Предыстория за 2024 год
Темы дня
Микаел Аджапахян. Фото: 168.am https://168.am/2025/06/26/2237446.html
27 июня 2025, 09:53
Силовики пришли с обыском в резиденцию главы Ширакской епархии

Полигон в Семикаракорском районе. Фото: https://www.donland.ru/
26 июня 2025, 17:28
Полигон в Ростовской области закрыт после вывоза мазута

Арег Щепихин. Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы
26 июня 2025, 14:32
Щепихин в суде извинился перед жителями Кавказа

Парламент Грузии. Фото: https://www.interpressnews.ge/ka/article/234526-masalebis-gamoqenebis-pirobebi
26 июня 2025, 13:43
Парламент Грузии одобрил в первом чтении поправки в закон о свободе слова

Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Махачкала: мать убитого бойца "Ахмата" требует наказать силовиков #shorts
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Похищение и увольнение: как блогера и священника наказали за исламофобские высказывания
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Участники крестного хода в Москве потребовали отставки Алаудинова
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
Спецназ «Ахмат» — Щепихину: «Ждём на СВО» #shorts #СВО #военные #обращение
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
“Бандиты в погонах”: блогер Щепихин рассказал, кто его пытал #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Предприниматель, оскорблявший чеченцев, похищен в Москве #shorts #похищение #Москва #Чечня
Показать больше