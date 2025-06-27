Кадыров получил почетный знак за достижения в архитектуре
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Рамзан Кадыров получил новую награду — почетный знак «Кентавр» Совета главных архитекторов России за вклад в развитие градостроительства.
Как сообщал "Кавказский узел", в октябре 2024 года Кадыров сообщил о получении юбилейной медали в связи с 25-летием воссоздания управления ФСБ в Чечне, подчеркнув, что его награда имеет первый номер.
Глава Чечни Рамзан Кадыров получил знак «Кентавр», сообщила пресс-служба мэрии Грозного на своей странице "Вконтакте". О награждении объявили на заседании Совета главных архитекторов субъектов РФ и муниципальных образований, которое прошло в Грозном 26 июня. "Знак "Кентавр" вручается за высокие достижения в области архитектуры, значимые архитектурные и градостроительные проекты, а также за особый вклад в развитие градостроительства»,— сказано в сообщении. За какие именно достижения Кадыров получил знак «Кентавр», не уточняется.
Почетный знак «Кентавр» — высшая профессиональная награда, учрежденная Советом главных архитекторов России в 2003 году, уточняет "Коммерсант".
Отметим, что в октябре 2024 года Кадырову вручили знак «Почетный строитель России» «за профессионализм, трудолюбие и верность профессии», сообщало РИА "Новости". В 2006 году ему присвоили звание «Заслуженный строитель Чеченской Республики».
Помимо нового почетного знака у Рамзана Кадырова насчитывается еще как минимум 78 наград и званий, говорится в справке "Кавказского узла" "Кадыров и его награды".
Кадырову присвоено звание Герой России, также он награжден орденами «За заслуги перед Отечеством» IV, III и II степеней. Среди других наград главы Чечни — медали «За отличие в охране общественного порядка» и «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения», а также награды за правозащитную деятельность.
При этом российские и международные правозащитные организации связывают деятельность Рамзана Кадырова с массовыми и грубыми нарушениями прав человека. В частности, об угрозах и давлении на родственников предполагаемых боевиков можно прочиться в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Как Кадыров ужесточил коллективную ответственность в Чечне".
Практика награждения большим количеством медалей и званий распространяется также на близких родственников главы Чечни, например на сына Адама Кадырова, занимающего пост секретаря Совета безопасности Чеченской Республики.
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